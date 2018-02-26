AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Sınırdaki ilçelerimize her gün sınır ötesinden roketatarlar, mermiler gelirken bunu görmezden gelmemizi bekleyenler ve 'Neden biz oradayız ki?' sorusunu soranlar bana göre siyaset yapmasınlar çünkü bu siyasetin çok ötesinde bir konu." dedi.

Karaaslan, Samsun'da, partisinin Yakakent, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerindeki kongrelerine katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Karaaslan, 2019 seçimlerinin önemine işaret ederek, "Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan bir yol aşamasını daha katetmiş olacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık geçişini tamamlayacağız. Ülkemizi 2023'e taşıyacak vizyonun imzasını atacağız." diye konuştu.

Karaaslan, büyük ve güçlü Türkiye temelinde birleşildiğini, siyasi farklılıkların dışında ortaklıkların ön plana çıktığını vurguladı.

"Ya gitmeseydik? ya orada olmasaydık?"

Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek Türkiye'nin sınırları içinde olduğu gibi sınırları dışında da terörle mücadele ettiğini belirten Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizler ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya kaldığı terör saldırılarını, bu büyük tehlikeyi durdurmak için, zararlarını bertaraf etmek için, aldığı canları durdurmak için Türkiye olarak sınırlarımızın ötesindeyiz. Maalesef Türkiye'de bizim muhalefet partisi olarak adlandırdığımız partinin temsilcileri tarafından bu operasyon sorgulanmakta. 'Neden oradayız? Neden gittik?'. Peki ben soruyorum: ya gitmeseydik? ya orada olmasaydık?

Şu anda Avrupa ülkeleri de yine aynı ağızla konuşmakta. Bir ülkenin başka bir ülkeye roketatar attığını düşünün. Evinde uyuyan bir genç kızın hayatını kaybettiğini düşünelim bir Avrupa ülkesinde. Dünya ayağa kalkar. Bizim Kilis'imize, bizim sınırdaki ilçelerimize her gün sınır ötesinden roketatarlar, mermiler gelirken bunu görmezden gelmemizi bekleyenler ve 'Neden biz oradayız ki?' sorusunu soranlar bana göre siyaset yapmasınlar çünkü bu siyasetin çok ötesinde bir konu."

Siyasette farklı düşüncelere sahip olunabileceğini, olayların farklı yorumlanabileceğini dile getiren Karaaslan, ancak milletin ve devletin ortak meselelerinde hiç kimsenin ayrı gayrı düşünmeyeceğini söyledi.

Karaaslan, Mehmetçik canından vazgeçmiş şekilde sınır ötesinde terörle mücadele ederken birilerinin bu operasyonu sorgulamaya hakkının olmadığını ifade ederek, "Bunu kabul etmiyoruz. Biz duamızla, biz bütün gücümüzle, bütün inancımızla bugün Mehmetçiklerimizin verdiği mücadelede onların yanında olmak durumundayız. Hangi siyasi partinin üyesi olursak olalım, hayata hangi taraftan bakıyor olursak olalım, bunlar bizim ortak değerlerimiz." dedi.

Kongrelere AK Parti Samsun milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.