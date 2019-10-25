25.10.2019 11:22

İzmir'de kanser tedavisi olduktan gördükten sonra hayatını kanser hastası kadınlara ve ailelerine adayan Nurgül Eraş, oturduğu sitede 60 metrekarelik bir alanda kurduğu iyilik merkezinde biriktirdiği malzemeleri ihtiyaç sahibi kadın hastalara ve yakınlarına ulaştırıyor.

Menemen'de yaşayan 2 çocuk annesi 68 yaşındaki Nurgül Eraş'a 16 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde hasta kadınların ve ailelerinin yaşadığı maddi zorluklara tanık olan Eraş, sağlığına kavuşmasının ardından onları unutmadı. İlk olarak kullanmadığı ev eşyalarını ve kıyafetlerini evinin bir odasında biriktirmeye başlayan Eraş'a zaman içinde oturduğu sitedeki komşuları da destek vermeye başladı. Kurduğu sosyal medya hesaplarından hastaların ihtiyaçlarını komşularıyla paylaşan fedakar kadının çalışmaları kısa sürede büyük destek gördü. Zaman içinde bağışlanan eşyalar evindeki odasına sığmayınca site yönetimi tarafından Eraş'a site içinde 60 metrekarelik bir oda verildi.

Eraş, "Bu sitede iyilik var" sloganıyla başlattığı kampanya sayesinde 6 aydan bu yana kentte binlerce kanser hastası kadın ve ailesine ulaşmayı başardı. Zamanının çoğunu "sosyal dayanışma odasında" geçiren Eraş, haftanın belirli günlerinde ise hastanelerde kanser tedavisi gören kadınlara moral ziyaretinde bulunuyor.

"Bu sitede iyilik var"

Nurgül Eraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisi sürecinde moralin çok önemli olduğunu, tedavisi devam eden kadın hastalara ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için böyle bir çalışma başlattığını söyledi.

Bu süreçte ailesi ve komşularının kendisine çok destek verdiğini belirten Eraş, "Bana ulaşan hastaların ihtiyaçlarını sosyal medya hesabımdan site sakinleriyle paylaştım. Onlar bana çok kısa sürede dönüp destek vermeye başladı. Gün geçtikçe yaptığım çalışma büyüdü. Desteklerle giysiler erzak olmaya, erzaklar daha sonra ilaç ve sağlık malzemesi olmaya başladı. Bu sayede binlerce hastaya ve ailesine ulaşıp destek olduk." dedi.

Eraş, site yönetiminin kendisine oda verdiği gün çok duygulandığını, ev eşyalarından kıyafetlere, kitaptan oyuncağa kadar tüm eşyaları burada biriktirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti. İnsanlara yardım etmekten mutlu olduğunu dile getiren Eraş, şunları söyledi:

"Yaşım itibarıyla bazen yoruluyorum ama hastaların evine gittiğimde ya da onlarla telefonda konuşurken seslerindeki mutluluğu hissedince çok mutlu oluyorum. O zaman daha çok yardım etmek için daha çok çalışmalıyım diyorum. Önce hasta kadınların ve ailelerinin Nurgül hanımı, sonra ablası en son da annesi oluyorum. Onların evlerindeki ihtiyaçlarından tedavi süreçlerine kadar her şeylerini takip ediyorum. Aramızda özel bir bağ oluşuyor. Benim bir tek isteğim var, o da böyle yardım çalışmalarının artarak sürmesi. Yaptığım çalışmayı gören birçok site bana ulaştı. Ben de onlara neler yaptığı anlattım. Örnek olduğum için mutluyum."

"İşim bile olsa bırakıp, buraya geliyorum"

Yardım kampanyasında görev alan Şenay Kayırak da Eraş ile siteye taşındıktan sonra tanıştığını, kısa sürede dost olduklarını anlattı. Eraş'ın yardımsever olduğuna işaret eden Kayırak, şunları kaydetti:

"Yıllardır kanser hastası kadınlar için yardım topluyordu. Bu sayede tanıştık. Yaptığı çalışmalar çok hoşuma gitti. Beni birkaç sefer hastalarla buluşturdu. O günden bu yana beraberiz. Evde ne kadar işim de olsa bana 'Hadi gel ihtiyaç sahipleri için eşya hazırlamamız gerekiyor.' dediği zaman işlerimi bırakıp sosyal dayanışma odasına gelip beraber eşyaları hazırlıyoruz."

Kaynak: AA