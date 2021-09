Bu sistemle kutuplar ve çölde bile tarım yapılabilecek

SAKARYA - İklim değişikli sebebi ile zarar gören veya verimi düşen tarım alanlarının daha az enerji ve daha az maliyetle telafi edilmesi planlanarak tasarlanan 'Konteyner Bitki Fabrikası'nda dört mevsim boyunca iklime bağlı olmadan organik, sağlıklı ürünlerin yetiştirilebilmesi hedefleniyor.

21 ülkede hizmet veren ve inşaat, tarım teknolojileri, gayrimenkul ve enerji üretimi gibi birçok alanda hizmet gösteren CY Grup, iklim değişiklikleri sonrasında önemli bir projeye imza attı. İklim değişikliği nedeni ile zarar gören veya verimi düşen tarım alanlarının daha az enerji, maliyetle telafi edilebilmesinin planlandığı 'Konteyner Bitki Fabrikası' sistemi, şirketin Balıkesir'de bulunan fabrikasında kullanılmaya başlanıldı. LED ışıklar ve 25 litre su ile çalışan sistem farklı iklimlere uygun birçok sebze ve meyve üretimini gerçekleştirebiliyor. Dört mevsim boyunca iklime bağlı olmaksızın organik ve sağlıklı ürünleri yetiştirebilmek için çıktıkları yolda sistemi tüm dünyaya tanıtabilmeyi hedeflediklerini açıklayan CY Grup Başkanı Halit Arabacı, sistemin çöl ikliminden kutup iklimine kadar her yerde kullanılabileceğini de aktardı.

Bunu tüm dünyaya tanıtacağız

Çalışmalarını bitirdikleri sistemi fabrikalarına kurduklarını ve bunu dünyaya tanıtmak istediklerini ifade eden CY Grup Başkanı Halit Arabacı, "Ülkemizde tarıma elverişli olmayan arazilerimiz de var ama bizim ülkemiz hem su hem güneş enerjisi hem de toprak anlamında çok değerli ve çok kıymetli. Jeopolitik durumundan dolayı da dört mevsim tarım yapılabilecek bir iklime sahibiz. Tarım alanında da farklı çalışmalar yapmak konusunda bir kanaate vardık çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Dört mevsim gerçekten organik, hiç hormonu olmayan ürünler yetiştirmemiz gerektiğini düşündük. Bunun bir prototipini yaptık. Bir konteyner içerisinde birçok ürünü yetiştirebileceğimiz, yazılımından LED ışıklarına kadar kendimize ait bir proje geliştirdik. Bunun çalışmalarını bitirdik, Balıkesir'deki fabrikamızın bahçesine kurduk ve ekim aşamasına geçtik. Bunu artık tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

LED ışıkları, güneş ışığının yerini tutuyor

Tasarladıkları sistemde LED ışıklarının, güneş ışığının yerini tuttuğunu ifade eden Arabacı, "İstediğimiz metrekarede kutup ikliminden çöl iklimine kadar her alanda tarım yapabilecek teknolojiye sahibiz şu anda yapmış olduğumuz yazılımlarla. Burada önemli olan şey kapalı alan içerisindeki LED ışıklar. Güneş ışığı yerini tutuyor bu ışıklar. Dikey olabilen hemen hemen her şeyi yetiştirebiliyoruz şu anda. Maruldan, domatese ve salatalığa kadar. Patates gibi toprak içerisinde yetişen ürünlerin de üretilmesi için farklı yazılımlar geliştirdik. İstediğimiz metrekarede ve istediğimiz iklimde yetiştirebiliyoruz. Sadece ihtiyacımız olan 200-250 litre kadar devridaim eden bir su ve bitkinin ihtiyacı olan vitamin ile mineraller. Tamamen doğal ve organik olan vitaminlerden bunu sağlıyoruz" diye konuştu.

İklim değişikliği yaşanmaya başladı, su kıtlığına doğru gidiyoruz

Yaşanan iklim değişiklikleri ile birlikte su kıtlığına doğru gidildiğini ve bu sebepten dolayı tarımı daha az suyla daha verimli hale getirebilmek için yola çıktıklarını aktaran Halit Arabacı, "Pandemi ilk duyulmaya başladığı zaman biz bu işi aklımıza koymuştuk. Dünya tarihine baktığımız zaman büyük salgınların sonrasında mutlak bir kıtlık var. Ben bu kıtlığın geleceğini ve şu an gelmiş olduğunu da görüyoruz. Sadece salgınla alakalı değil tabii ki iklim de çok değişti. Ülkemizin bir tarafında sıcaktan kaynaklanan orman yangınları devam ederken diğer tarafını da seller götürüyor. İklim değişikliği çok fazla yaşanmaya başladı ve inanılmaz bir su kıtlığına doğru gidiyoruz. Biz bu tarımı daha az suyla daha verimli hale getirmeliyiz diye düşündük. İklim değişikliğinin belki tekrar rayına oturması 100 sene sürecek eğer doğaya salınan gazları, yanlış kullanımları kesersek. Dolayısıyla bu 100 yılı telafi etmemiz gerekiyor ama bu sanayiyi ve salınan gazları da bir anda kesebilmemize imkan yok. Daha verimli tarım yapabilmek ve ülkemizden dünyaya daha sağlıklı, kaliteli ürünler ihraç edebilmek için bu aklı koyduk. Enerjiyi de, suyu da, güneşi de, insan enerjisini de daha verimli daha minimal kullanarak fayda sağlamak için bu işe girdik" şeklinde konuştu.

Kutuplardan, çöle kadar her yerde kullanılabilecek

Tasarladıkları konteynerlerin kutuplardan, çöle kadar her yerde kullanılabileceğini belirten Arabacı, "Bu konteynerleri her yerde kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her yere uygun. Çöl ikliminden kutup iklimine kadar elverişli bir kullanımı var. Norveç'te sürekli kar altında olan bir yerde ya da sürekli karanlık olan bir yerde kullanabilirsiniz. Kurulumundan bir ay sonra ilk hasadı alabileceğiniz bir şekilde kurulumu var. Ülkelerin gıda anlamında yurtdışına veya dışarıya bağımlılığını azaltabilecek bir ürün. Geleceğin tarımı için dünyaya bir model ürettik. Gıda da dünyaya bağımlılığı azaltacak üretim yapabiliriz. Tıbbi aromatik bitkiler de yetiştireceğiz. Güneş enerjisi ve suyla dört mevsim tarım yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı