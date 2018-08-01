Bu Sistem Öğrencilerimizin Yararınadır"

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin stres yapmamasını belirterek, kayıt sürecinin devam ettiğini söyledi.

Cırıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarına göre Edirne'de 3 bin 476 öğrencinin tercih yaptığını, 3 bin 262 öğrencinin yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

214 öğrencinin yerleştirme sürecinin devam ettiğini dile getiren Cırıt, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin tercihlerinde yaş, diploma notu ve devamsızlık durumuna bakılıyor. 214 öğrenci henüz bir liseye yerleştirilemedi. Bu öğrencilerimizin bir liseye girene kadar beş kere tercih hakları olacak.Yine de açıkta kalan öğrenci olursa kayıt kabul komisyonumuz öğrencileri en uygun yerlere yerleştirilecek. Ayrıca bu 214 öğrencinin içinde özel eğitime gerek duyan ve Edirne dışından Batı Trakya'dan Bosna Hersek'ten öğrencilerimiz var.

Kesin kayıt yapmayan okullar var. Meslek liselerinde ve anadolu liselerinde boşluklar var. Daha nakil olacak olanlar var. Yani kimse panik yapmasın. Biz devlet olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Hem öğrencilerimiz hem de ailelerinin sıkıntıya düştükleri zaman il ve ilçe müdürlüklerimize giderek yardım alabilirler. Vatandaşlarımız yetkililerden doğru bilgilere ulaşmaya çalışsınlar, yalan söylemlere inanmasınlar. Bu sistem tüm liselerimizin ve öğrencilerimizin yararınadır."

"YKS'de başarımız arttı"

Cırıt, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk binde Edirne'den 11 öğrenci olduğunu da ifade ederek, "Geçen yıl üniversite sınavlarında ilk binde 4 öğrencimiz vardı. Bu yıl ise ilk binde 11 öğrencimiz var. Geçen yıl bu 4 öğrencimiz Türkiye'nin hatırı sayılır üniversitelerine girmişlerdi. Bu yıl da tercihler yapıldıktan sonra aynı başarıyı bekliyoruz. Çok gurur duyuyoruz tabi ki. Fakat bu başarılar bizim yeterli olduğumuzu da göstermez. Eğitimin daha iyi yerlere gelmesi için her gün daha çok çalışmamız lazım. Gün geçtikçe de ülke olarak eğitim konusunda daha iyi noktalara geliyoruz." şeklinde konuştu.