Bu sınıfa giren kendini zamanda yolculuğun içinde buluyor
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Bu sınıfa giren kendini zamanda yolculuğun içinde buluyor

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Bu sınıfa giren kendini zamanda yolculuğun içinde buluyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde RSYK Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci, öğretmen ve velilerin desteği ile 'Bolvadin Kültür Evi ve Yazarlık Atölyesi' kuruldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde RSYK Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci, öğretmen ve velilerin desteği ile 'Bolvadin Kültür Evi ve Yazarlık Atölyesi' kuruldu. Okulda ki bir sınıfta kurulan atölyede Bolvadin'in yöresel kıyafetleri ile geçmişte kullanılan ev eşyalarının örnekleri sergilenmeye başlandı.

Hayata geçirilen proje ile Türk milletinin köklü tarih ve birikimini gençlere yani geleceğe aktarmak olduğu belirtildi. Atölyede geçmişte kullanılan testi, gaz lambası, bağlama, kilim, hasır sepetler, kömürlü ütüler, bakır kaplar ve yöresel kıyafetler gibi araç gereçlerle eşyalar bulunuyor. Nostaljik radyolarla, eski telefonlarında bulunduğu atölyeyi gezenler adeta kendilerini geçmiş zamanda yolculuk ederken buluyor.

Amaçlarının tamamen kültürel mirası öğrencilere aktarmak olduğunu söyleyen Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mevlüt Özden, "Amacımız Bolvadin kültürüne dair kültürel objeleri okulumuzda toplayı aynı zamanda hem okulumuz hem de evimiz gibi yaşatmak ve yeni nesle kültürümüz aktarmaktır. O amaçlı bu sınıfımız oluşturduk. İnşallah ilerleyen günlerde Bolvadin halkından atölyemizde daha çok destek bekliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bu sınıfa giren kendini zamanda yolculuğun içinde buluyor
Bu sınıfa giren kendini zamanda yolculuğun içinde buluyor
Bu sınıfa giren kendini zamanda yolculuğun içinde buluyor
Bu sınıfa giren kendini zamanda yolculuğun içinde buluyor
Bu sınıfa giren kendini zamanda yolculuğun içinde buluyor
Bu sınıfa giren kendini zamanda yolculuğun içinde buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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