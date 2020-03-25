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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Güncel

Bu Şikayetleriniz Varsa Alo 184 Corona Hattını Arayın

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, Covid-19'a karşı şu an için en etkili yöntemin, koruyucu önlemlere dikkat etmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunun altını çizdi.

25.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:47
Bu Şikayetleriniz Varsa Alo 184 Corona Hattını Arayın

Dr. Batıkhan, "Yüksek ateşiniz varsa yani göğsünüz veya sırtınıza dokunduğunuzda çok sıcak hissediyorsanız, arka arkaya kuru kuru öksürüyorsanız, koku ve tat alamama şikayetleri yaşıyorsanız hemen bir sağlık ocağı veya hastaneye gitmek yerine evinizde kalıp Alo 184 Corona Danışma Hattı'nı arayın" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19 bugüne kadar 382 bin 126 kişiye bulaştı. 16 bin 568 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken 102 bin 501 kişi ise iyileşmeyi başardı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tip coronavirüs ile mücadele ediliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, coronavirüs ile ilgili şu ana dek yapılan araştırmalar ışığında elde edilen önemli bilgileri şu şekilde sıraladı:

"WHO'ya göre; Covid-19'un en yaygın görülen belirtileri ateş, halsizlik, kuru öksürük ve nefes darlığı. Bazı hastalarda ise bu belirtilere ek olarak burun akıntısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, vücut ağrıları ve ishal de görüldü. Covid-19 pozitif tanısı alan hastaların yüzde 80'i bu virüsü normal bir soğuk algınlığı kadar hafif atlatırken, herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kendi kendine iyileşti. Yine WHO'nun açıkladığı verilere göre, Covid-19 görülen 6 kişiden biri ciddi şekilde hastalanıyor. Bilindiği üzere yaşlı bireyler ile yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet ve çeşitli kronik rahatsızlıkları olanlar yüksek risk grubunda yer alıyor."

ÖNCELİKLE BAKILACAK BELİRTİLER

Virüsün yayılmasını engellemek için mutlaka toplumun tüm kesimlerinin koruyucu önlemlere uyması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Batıkhan, "Vatandaşların dışarıda sosyal mesafeyi koruması, zorunda kalmadıkça evden çıkmaması ve kişisel hijyene çok dikkat etmesi büyük önem taşıyor" dedi.

KBB Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, Covid-19 olabileceğinden şüphe duyan kişilerin ise öncelikle şu belirtilere bakması gerektiğini dile getirdi:

"Yüksek ateşiniz varsa yani göğsünüz veya sırtınıza dokunduğunuzda çok sıcak hissediyorsanız, arka arkaya kuru kuru öksürüyorsanız, koku ve tat alamama şikayetleri yaşıyorsanız hemen bir sağlık ocağı veya hastaneye gitmek yerine evinizde kalıp Alo 184 Corona Danışma Hattı'nı arayarak durumunuzu bildirmelisiniz. Hastalığın yayılmasını engellemek için bu, belki de uymamız gereken en önemli kurallardan biridir.

ANTİBİYOTİKTEN KAÇININ

Op. Dr. Hünkar Batıkhan, Covid-19'a karşı ilaç denemelerinin halen sürdüğünü belirtirken grip başta olmak üzere benzer hastalıklar için kullanılan mevcut ilaçların ise yarardan çok zarar getirebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Batıkhan, "Covid-19'da antibiyotiklerin hiçbir etkisi yok. Grip için kullanılan antiviral ilaçlar da işe yaramıyor. Henüz bu virüse karşı aşı üretilemediği için, şu anda iyileşmenin tek yolu bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz için ise ilk olarak sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlardan kaçınmanız büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yaparak sağlıklı kilonuzu korumalı, yeterli uyku almaya dikkat etmeli, stres yapmamaya çalışmalısınız. Ayrıca koruyucu önlemler arasında yer alan kişisel hijyen aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de korur. Doğru el yıkamaya ve ağız temizliğinize bu dönemde daha da önem vermelisiniz" dedi.

NASIL BESLENMELİ

"Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olacak gıdaları da tüketerek Covid-19'a karşı koruma kalkanlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz" diyen Op. Dr. Hünkar Batıkhan bu besinlerin başlıcalarını şöyle sıraladı: "Demir, çinko, Omega 3, B12, C vitamini yönünden güçlü ve probiyotik içeren gıdalar bağışıklık sisteminin de dostudur. Vitamin zengini taze meyve ve sebzeler, yoğurt, kefir, turşu gibi probiyotik kaynakları, bir antiseptik deposu olan sirke, çörekotu, sarımsak, zerdeçal gibi doğal antibiyotik etkisi yapan besinleri kararında tüketmeye özen gösterebilirsiniz"

Kaynak: Bültenler

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