"Bu sezon mevsimlik fındık işçilerinin tamamı iş bulabilir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık rekoltesinin yüksek olduğu dönemlerde bölgede 10-15 bin fındık işçisinin çalışabildiğini belirterek, "Bu yıl yaklaşık 15 bin mevsimlik işçinin bölgemize gelmesi bekleniyor. Bu işçilerin tamamı rahatlıkla iş bulabilir." dedi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin hasat hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Fındık işçilerine verilecek ücretin kurulan komisyonca belirlendiğini dile getiren Soydan, bu sezon günlük ücretin net 86 lira olarak tespit edildiğini, fındık ayıklamada kullanılan patozlar için de saatlik ücretin 175 lira olacağını ifade etti.

Soydan, 16 yaşından küçük işçi çalıştıranlara ise her çocuk için 320 lira ceza kesileceğini bildirdi.

Arslan Soydan, bu sezon fındıkta geçen sezona kıyasla verimin artmasını beklediklerini belirterek, "Fındık rekoltesinin yüksek olduğu her yıl bölgemizde 10-15 bin fındık işçisi çalışabiliyor. Bu yıl yaklaşık 15 bin mevsimlik işçinin bölgemize gelmesi bekleniyor. Bu işçilerin tamamı rahatlıkla iş bulabilir." diye konuştu.

Bölgeye gelecek işçilerin önceden bahçe sahipleriyle irtibat kurmaları gerektiğine işaret eden Soydan, "Biz hiçbir işçinin işsiz kalmasını istemiyoruz. Bunun için her işçinin planlı ve programlı şekilde fındık bölgelerine gitmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Soydan, Ordu'ya gelecek mevsimlik işçilerin kalacakları yerlerin hazır olduğunu da belirterek, "Ordu Valiliği tarafından, işçiler için Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde geçici konaklama yerleri hazır hale getirildi. Konaklama konusunda da işçiler sorun yaşamayacaktır." dedi.

Kaynak: AA