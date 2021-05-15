Bu sezon 6 teknik adamla çalışan Kayserispor, kümede kalmayı başardı
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Bu sezon 6 teknik adamla çalışan Kayserispor, kümede kalmayı başardı

Bu sezon 6 teknik adamla çalışan Kayserispor, kümede kalmayı başardı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Sezon başından bu yana 6 teknik direktörün çalıştırdığı Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, son maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen kümede kalma yarışında ipi göğüsleyen taraf oldu.

Sezon başından bu yana 6 teknik direktörün çalıştırdığı Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, son maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen kümede kalma yarışında ipi göğüsleyen taraf oldu.

Kümede kalma yarışındaki rakibi Gençlerbirliği'nin deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilmesinin ardından ligde kalmayı garantileyen Kayserispor, evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye aynı skorla yenildi.

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayseri temsilci, daha sonra Samet Aybaba ve Dan Petrescu'yu takımın başına getirse de isteği başarıyı yakalayamadı.

Petrescu'nun ardından takımı teknik sorumlu Uğur Kulaksız'a emanet eden sarı-kırmızılı ekipte daha sonra 6 haftalık Hamza Hamzaoğlu dönemi başladı.

Hamzaoğlu ile de 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip son olarak Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Kayserispor Koşukavak ile çıktığı 6 maçta ise 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 6 puan alarak ligde kalmayı başardı.

Bu sezon 40 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi ligi 17. sırada tamamlayarak kümede kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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