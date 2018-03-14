Bu Şey Tüm Dünyayı Yok Edebilir! 1 Gramı 95 Milyon Türk Lirası

İnsanlara en değerli madde hangisidir diye sorduğunuzda, büyük bir çoğunluğu en değerli maddenin altın olduğunu söyler.

altın bir çok bakımdan değerlidir, onu uzay araçlarında, tıpta ve bir çok alanda kullanıyoruz.

10 mart 2018 tarihi itibariyle altının 1 gramı 162 liradır.

eroin, kokain gibi pahalı uyuşturucular ve LSD gibi en pahalı uyuşturucuların 1 gramı, dünyanın bazı bölgelerinde altından daha pahalı olabiliyor.

Elmaslar ise, dünya üzerindeki en pahalı bir kaç maddeden birisidir.

öyle ki, Standart elmasların 1 gramı, 247 bin Türk lirası değerindedir.

Ancak elmaslar bile, en değerli madde ile karşılaştırıldığında değersiz kalıyor.

Dünya üzerindeki en değerli madde anti-maddedir.

Anti-madde, Büyük Patlamadan hemen sonra normal madde ile birlikte oluşmuştur, ama günümüzde anti-maddeden çok az bulunuyor.

bilim insanları bunun nedeni hakkında kesin bir bilgiye sahip değil.

Anti-maddeyi daha iyi anlamak için, madde hakkında daha çok şey bilmek gerekiyor. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum! Herkese İyi seyirler.