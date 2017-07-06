Bu Serginin Her Karesinde Sağlık Var

Hastane içinde açılışı gerçekleştirilen "Her Karede Sağlık Fotoğraf Sergisi" basın mensuplarının "sağlık" konulu fotoğraflarından oluşuyor.

Hasta ve yakınlarına umut olacak fotoğrafların ve mesajların yer aldığı sergi, 10'dan fazla basın mensubunun, her biri farklı bir öyküyü anlatan 20 farklı fotoğrafından oluşuyor. Hasta Odaklı Bakım prensibini yaymak için çalışan sivil toplum örgütü Planetree'den bronz akreditasyon alarak Türkiye'de bir ilke imza atan Anadolu Sağlık Merkezi'nin; sağlık haberciliğinin önemine dikkat çekmek ve hastalara moral vermek için basın mensuplarının katkılarıyla hayata geçirdiği sergi bir ay boyunca Anadolu Sağlık Merkezi'nde gezilebilecek.

Anadolu Vakfı çatısı altında dünya standartlarında sağlık hizmeti sunma misyonu ile kurulan Anadolu Sağlık Merkezi hasta odaklı bakım anlayışı ile özel bir projeye daha imza attı. Hastanede tedavi olan hastalara ve yakınlarına moral vermek için usta gazetecilerin desteği ile "Her Karede Sağlık Fotoğraf Sergisi"ni hayata geçirdi.

Sağlık alanında insan hayatına dokunan hikayelerin, fotoğraf sanatının gücüyle desteklendiği, aynı zamanda sağlık haberciliğinin önemine de dikkat çekmenin amaçlandığı sergi, basın mensuplarının her biri farklı bir sağlık öyküsünü anlatan, sağlıklı bir yaşamın ve sağlığın değerine vurgu yapan fotoğraflarını buluşturdu. 10'dan fazla gazetecinin 20 karesinin yer aldığı sergi, bir ay boyunca Anadolu Sağlık Merkezi'nde gezilebilecek.

SERGİ İLE KORİDORLARIMIZDAN GEÇENLER MORAL BULACAK

Başarılı bir tedavi yolculuğunun hastalara yalnızca en güncel tıbbi yaklaşımları ulaştırmakla sınırlı olmadığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Pazarlama ve Kurumsal İletişim Departmanı Müdürü Didem Derindere, "Hasta Odaklı Bakım anlayışını benimsemiş bir sağlık kuruluşu olarak, tedavi sürecinde hastalarımıza sağladığımız psikolojik konforun da iyileşme sürecine olumlu yansıdığını biliyoruz. Bu kapsamda hastalarımıza umut olacak mesajlar veren Her Karede Sağlık Sergisi'nin hayat bulmasına imkân veren değerli basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Umuyorum ki hastanemizin koridorlarında hasta ve hasta yakınlarımızla buluşan bu kareler herkese mutluluk verir, umut olur" dedi.

