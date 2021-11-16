Bu senenin yeni trendi Kafkas şapkası

ESKİŞEHİR (İHA) - ESKİŞEHİR (İHA) – Son zamanlarda popüler olan Kafkas şapkaları, havaların soğumasıyla birlikte bazı vatandaşların gözde ürünü oldu.

Eskişehir'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar, bere satışı yapan dükkanların yolunu tuttu. Özellikle görünüme biraz daha özen gösteren vatandaşlar, sıradan bereler yerine, Kafkas şapkalarını seçiyor. Daha çok kadınların tercih ettiği Kafkas şapkaları, geçen seneye göre daha çok rağbet görüyor. Geçen sene fiyatları 65 TL olan Kafkas şapkaları, bu yıl 80 TL bandında satılıyor.

"Bu senenin modası Kafkas şapkaları diyebiliriz"

Eskişehir'de bir bijutericide çalışan Kezban Er, Kafkas şapkalarının geçen senelere göre daha fazla satıldığını söyledi. Kafkas şapkalarının fiyatlarına da değinen Er, "Kafkas şapkaları bu sene çok satılıyor. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte satışlarımız arttı. Genelde kadınlar tercih ediyor. Erkekler genellikle daha düz ve sade modelleri seçiyorlar. Kafkas şapkalarının fiyatları geçen seneye göre biraz artış göstererek 65 TL'den ortalama 80 TL civarına yükseldi. Diğer şapka ve berelere göre fiyatları daha yüksek. O yüzden maddi durumu biraz daha iyi olanlar Kafkas şapkalarını tercih ediyor. Bu senenin modası Kafkas şapkaları diyebiliriz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR