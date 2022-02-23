Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını patlattı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de vatandaşlar yağışın fazla olmasından dolayı ekim yapmaya yönelirken bu durum tohumcuların yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de son zamanlarda vatandaşlar hobi bahçelerine yöneldi. Bir tohum bayisinde sorumlu ziraat mühendisi olan Hakan Işık, bu durumun tohum satışlarını hareketlendirdiğini söyledi. Bol yağışlı geçen kışın ardından topraktan iyi verim alacağını düşünen vatandaşlar, kendi bahçelerine ekim yapmaya yöneldi.

Vatandaşların ekim yapmaya yönelmesinin sebeplerini anlatan Hakan Işık, hobi bahçelerinin sayısının da artmasıyla birlikte tohum satışlarının etkilendiğini belirtti. Yükselen sebze fiyatlarına karşın insanların ekim yapmaya yöneldiğini anlatan Ziraat Mühendisi Işık, " Eskişehir'de hobi bahçeleri oldukça fazla. Bunun sebeplerinden biri bu sene insanlar daha fazla ekim yapmaya başladı. Çünkü domates, patlıcan gibi ürünlerin artan fiyatlarına karşı halk kendi üretimine geçmeye çalışıyor. Küçük bir bahçesi olanlar bile 'Artık ben kendim üreteyim de param gitmesin' diyerek ekim yapmaya yöneldi. Organik ve ilaçsız ürün yemek isteyenler de hobi bahçesi yapmaya başladılar. Bu nedenlerden dolayı tohum satışlarımız hızlanmaya başladı. Daha çok domates, biber ve patlıcan tarzı tohumlar gidiyor. Bu dönemde roka, tere ve maydanoz gibi yeşilliklerin tohumları da çok fazla gidiyor. Hobi bahçeciliği Eskişehir'de önemli bir yere sahip" dedi.

"Kar iyi yağdığı için ekim yapanların yüzü güldü"

Bu sene yağmur ve kar yağışının oldukça etkili olduğundan bahseden Hakan Işık, topraktan iyi verim alınabileceği söyledi. Ziraat mühendisi Hakan Işık vatandaşların bu sene tekrar mısıra yöneldiğini anlatırken, "Kışın güzel geçmesi, yağışın bol olması da insanların ekim yapmasına zemin hazırlıyor. Özellikle iki hafta önce yağan kar çok etkiliydi. Yağmur yağdığı zaman su akıp gidebiliyor ama kar yavaş yavaş eridiği için daha kalıcı oluyor. Bu sene kar iyi yağdığı için ekim yapanların yüzü güldü, yapmayanlar da su sıralar hobi bahçelerine yöneldi. Mesela geçen sene mısır ekenler, suyun erken bitmesinden ve taban suyunun azalmasından dolayı sorun yaşadılar. Fakat bu sene yağışların fazla olmasından dolayı da mısıra yöneliş tekrar başladı" dedi. - ESKİŞEHİR