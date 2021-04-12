Bu sene ramazan kaç gün sürecek? Ramazan kaç gün sürecek 2021?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Ramazan ayı gelmesi ile beraber "Bu sene ramazan kaç gün sürecek? Ramazan kaç gün sürecek 2021?" Sorularının yanıtları merak ediliyor. İslam alemi 11 Ayın Sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği ise merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre Ramazan ayı detayları...
BU SENE RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Ramazan ayı toplam 30 gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.