Bu sene ramazan kaç gün sürecek? Ramazan kaç gün sürecek 2021?

Ramazan ayı gelmesi ile beraber "Bu sene ramazan kaç gün sürecek? Ramazan kaç gün sürecek 2021?" Sorularının yanıtları merak ediliyor. İslam alemi 11 Ayın Sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği ise merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre Ramazan ayı detayları...