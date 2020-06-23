Bu sene hac yapılacak mı? 2020 Hac iptal mi oldu? Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle ara verilen hac organizasyonları hakkında açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı da konu ile ilgili açıklama yaparken Bu sene hac yapılacak mı? 2020 Hac iptal mi oldu?

Hac adaylarını yakından ilgilendiren hac ile ilgili son dakika haberi Suudi Arabistan'dan geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının da açıklama yapması sonrası Bu sene hac yapılacak mı ve 2020 Hac iptal mi oldu soruları netleşti.

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE DIŞARIDAN HACI KABUL EDİLMEYECEK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 180'den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısının 7 milyonu aştığı ve yarım milyona yakın insanın bu salgından yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi, kalabalık ortamlar ve uluslararası ulaşımın daha da riskli olması, küresel vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl hac ibadetini ülkede ikamet edenlerle sınırlı tutacaktır."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Diyanet işleri başkanlığı Hac duyurusu:

Hac İslam'ın beş şartından bir tanesidir. Hac ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştiren muazzam bir ibadettir.

Hac ibadetini yerine getirebilmek için ülkemizden 2.300.000 civarında vatandaşımız ön kayıt yaptırarak kurada isimlerinin çıkmasını beklemektedir. Bu yıl bu farizayı yerine getirecekler Ocak ayının başında çekilen kura ile belirlenmiştir.

Hac ibadeti yapılış itibariyle meşakkatli ve zor bir ibadettir. Kendi içerisinde diğer ibadetlerden farklı olarak özel şartları barındırmaktadır. Şartlardan bir tanesi de sağlıktır. Bu şartları taşıyanlar hac ile mükelleftir.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz Hac Organizasyonları İslam ülkeleri tarafından referans kabul edilmiş ve örnek alınmıştır. Şüphesiz Hac ve Umre ibadetinin her yıl alışıldığı şekliyle bu yıl da eda edilmesini arzu etmekle beraber, tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınıyla karşı karşıya bulunmaktayız.

Hac ibadetinin ifa edildiği Mekke-i Mükerreme de, Medine-i Münevvere de ve diğer şehirlerde Suudi Arabistan hükümeti Koronavirüs ile mücadelede büyük çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda S. Arabistan'ın çeşitli şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Şu an Mekke-i Mükerreme'de günün belli saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam etmektedir. Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama'da virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için ibadete kapatılmıştır. Orada da Ülkemizde olduğu gibi sembolik Cuma namazı ve vakit namazları eda edilmektedir.

Dünyanın değişik coğrafyalarından hac için gelecek olan hacı adaylarının durumlarını ve ülkelerindeki pandemi süreçlerini yakından takip etmekteyiz.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının ilgili departmanları, İslam ülkelerinin hac organizasyon başkanları ile sürekli irtibat halindeyiz. Süreci beraber yürütmekte, doğru kararlar alabilmek için "İnce eleyip sık dokumaktayız"

Hac ibadetinin insan sağlığını etkileyen pandemi ve Covid-19 ortamında yapılıp yapılamayacağı, yapılması halinde hangi şartlarda yapılacağı, bize tahsis edilen hac kotasında bir değişiklik olup olmayacağı, konaklama türlerinin ne olacağı, hac süresinde bir kısalmanın olup olmayacağı, bir takım sağlık şartlarının hacı adaylarından istenip istenmeyeceği, vb. konularda tarafımıza resmi bir açıklama ulaşmamıştır.

Toplumun genel sağlığını yakından ilgilendiren bu fiili durumu Başkanlık olarak ilgili kurumlarımızla hassasiyetle ve yakından takip etmekteyiz. Hacı adaylarının hak kaybına uğramayacakları kararları almak ve icra etmek Başkanlığımızın öncelikleri arasındadır.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından resmi bir kararın çıkması halinde Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından değerlendirilerek akabinde alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygıyla duyurulur.