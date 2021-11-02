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Bu sene en çok şömineli sobalar satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bu sene en çok şömineli sobalar satılıyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerde yerini almaya başlayan sobaların fiyatları ile ilgili bilgiler veren sobacı Mustafa Emre Karabaşoğlu, döküm sobaların 2 bin TL'den başladığını söyledi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerde yerini almaya başlayan sobaların fiyatları ile ilgili bilgiler veren sobacı Mustafa Emre Karabaşoğlu, döküm sobaların 2 bin TL'den başladığını söyledi.

Mustafa Emre Karabaşoğlu, "Müşterilerimize ağırlıkta kömürden ziyade şömineli odun sobalarını tavsiye ediyoruz. Onlarda mantıken daha ekonomik ve daha mantıklı olan bu sobaları tercih ediyorlar. Bu şekilde olduğu için vatandaşlarımız hem odun yakıyor hem de şöminesini seyrediyor ve dekoratif olarak kullanıyor. Aynı zamanda da çoğu müşterimiz doğalgazlı olan evine ek olarak şömine sobalarımızdan istiyorlar. Müşterilerimize önerimiz para vermişken, normal soba fiyatının biraz daha üzerine çıkarak, hem döküm hem dekoratif olarak camlı, şömineli sobalarımızdan alıyor. Fırınında yemeğini pişiriyor, şöminesini seyrediyor ve en önemlisi evindeki ısıya destek oluyor. Yani bu sene en çok satılan soba modellerimiz şömineli olan sobalarımız" dedi.

Karabaşoğlu, döküm soba modellerinin 2 bin ile 6 bin TL arasında değiştiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şömineli döküm modeller yaklaşık olarak 2 bin 200 TL'den başlıyor ve modeline özelliğine göre üst limitinde sınır yok ama normal şömineli bir sobada 2 bin 200 TL ile 6 bin TL'ye arasında sahip olabilirler. Normal sobalarda da yaklaşık olaraktan 600 TL ile 3 bin TL arasında fiyatları var". - KAYSERİ

Bu sene en çok şömineli sobalar satılıyor

Bu sene en çok şömineli sobalar satılıyor

Bu sene en çok şömineli sobalar satılıyor

Bu sene en çok şömineli sobalar satılıyor

Bu sene en çok şömineli sobalar satılıyor

Bu sene en çok şömineli sobalar satılıyor

Bu sene en çok şömineli sobalar satılıyor

Bu sene en çok şömineli sobalar satılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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