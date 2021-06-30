Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler hareketlendirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler hareketlendirecek

Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler hareketlendirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle geçen sene Türkiye'ye gelemeyen gurbetçi vatandaşların, bu sene gayrimenkul piyasasına 2 kat yatırım yapması bekleniyor.

Dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle geçen sene Türkiye'ye gelemeyen gurbetçi vatandaşların, bu sene gayrimenkul piyasasına 2 kat yatırım yapması bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir beklediği ilgi görmeyen emlak piyasasını, başta Avrupa ve diğer ülkelerden gelecek olan gurbetçi hızlandıracak. Bulunduğu ülkelerde uygulanan yasaklar nedeniyle gelemeyen gurbetçi vatandaşlar, bu sene Türkiye'ye gelmeye başlarken, yatırım yapmak için emlakçıları aramaya başladığı belirtiliyor. Emlakçılar da, geçen sene hareketsiz kaldığı, ancak bu sene gurbetçiler yüzlerini güldüreceği bekliyor. Ancak emlakçılar, artan inşaat maliyetinden dolayı fiyatlarda büyük yükselme olmasından da endişe duyuyor.

"Umudumuz Avrupalılarda"

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, emlakçıların umudunun gurbetçilerde olduğu belirtti. Çelik, "Sezonun açılması ile birlikte piyasada az da olsa hareketlik meydana geldi. Yaklaşık 1 buçuk yıldır yaşadığımız bu pandemi döneminde geçen sene gurbetçi vatandaşlar maalesef gelemediler ve hiçbir yatırım yapamadılar. Avrupa ülkelerinden başka ülkelere çıkma yasağı olduğu için onlar bulundukları ülkelerde yaşadılar. Şimdi baktığımız kadarıyla Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerin az da olsa bu kısıtlamayı aştıkları görüyoruz. Gurbetçi vatandaşlardan telefonlar almaya başladık. Artık bu sezon gelecekleri söylüyorlar. Çevremizde yavaş yavaş gurbetçilerin arabalarını görmeye başladık. Bu sezon umudumuz gurbetçi vatandaşlarda diyebiliriz. Geçen sene yapamadıkları yatırımlar bu seneye ertelediklerini, bu sene ise yazlık olan yerlerde barınmak istedikleri, Avrupa'yı bırakıp geldikleri zaman ikametgah edecekleri yerleri tercih etmekteler. Bunlarla ilgili bizden bilgi almaktalar. İşte o yüzden umudumuz Avrupalılarda diyebiliriz" diye konuştu.

Fiyatlar yüksek olacak

Umudu gurbetçilerde olsa da henüz tam anlamıyla bir hareketlik göremediği belirten Çelik, aynı zamanda artan inşaat maliyetinden dolayı ev fiyatların yüksek olacağından endişe duyuyor. Başkan Çelik, "Şu anda Avrupalı vatandaşların arabalarını az görmeye başladık, ancak bir hareketlik olmadı henüz. Sadece beklenti içindeyiz. Fiyatlarda şöyle diyebilirim; yeni yapılan inşaat sektöründeki fiyat girdilerinden dolayı ortalama yüzden 30-35 gibi fiyatın arttığını görüyoruz. Bununla başlıca sebebi inşaat maliyetlerin artmasıdır. Şu anda demirin 8 bin lirayı geçtiğini görüyoruz. Bundan dolayı biraz sıkıntı içerisindeyiz" dedi.

"Avronun yüksek olmasından dolayı daha fazla yatırım yapacaklar"

Eskişehir'de 25 yıldır emlakçı olarak çalışan Burhan Kale ise, gurbetçilerin yapacağı yatırımlarla beraber piyasanın 2'ye katlanacağını anlattı. Kale, "Pandemiden dolayı geçen sene gurbetçiler gelemediler. Bu sene büyük ihtimalle yüzde 90 gelecekler. Şu anda Euro'nun 10 buçuk civarında seyretmesinden dolayı temennimiz gayrimenkul alacaklar. Yüksek oranda beklentimiz var. Sonuçta geçen sene gelemediklerinden dolayı bu sene gelecekler ve yatırımlarını yapacaklar. Avronun yüksek olmasın ve geçen sene yatırım yapamamalarından dolayı bu sene piyasa 2'ye katlanacaklar" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler hareketlendirecek
Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler hareketlendirecek
Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler hareketlendirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Muharrem İnce Vladimir Putin Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler hareketlendirecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:40:19. #1.16#

title