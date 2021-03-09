"Bu sene eğlence Samsung TV'lerle evinizde" kampanyası uzatıldı
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"Bu sene eğlence Samsung TV'lerle evinizde" kampanyası uzatıldı

09.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:34

Samsung, "Bu sene eğlence Samsung TV'lerle evinizde" kampanyasını 28 Mart'a kadar uzattı.

Samsung, "Bu sene eğlence Samsung TV'lerle evinizde" kampanyasını 28 Mart'a kadar uzattı.

Samsung açıklamasına göre, kampanya kapsamında, satın alma işlemleri Samsung bayileri, Aztek Teknoloji, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Mediamarkt mağazalarından yapılabiliyor. Satın alınan ürüne göre farklı tutarda Para Kart hediyesinden yararlanabilen kullanıcılar, maksimum 6 bin TL tutarında Para Kart hediyesi kazanabiliyor.

Kampanya kapsamında kullanıcılar, QLED 8K, QLED, Lifestyle TV, Crystal UHD serilerinden satın aldıkları Samsung TV modellerine göre farklı tutarlarda Para Kart hediyesinden faydalanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların satış noktasında TV'yi satın almadan önce "Samsung TV Fırsatları" platformuna kayıt olması ve kampanya kodu alması gerekiyor. Platforma, kampanya broşüründe yer alan karekod okutularak erişilebiliyor.

Kampanya şartları hakkında detaylı bilgiye "https://www.samsung.com/tr/para-kart-kampanyasi-ocak-2021/" internet adresinden de ulaşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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