08.08.2019 11:12

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un futbolcusu Sadi Karaduman, "Taraftarlarımız merakla ligin başlamasını bekliyor. Büyük bir destek ve inanç var. Bu şehri Süper Lig'e çıkaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Hatayspor, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon öncesi ikinci etap çalışmalarını sürdürürken, deneyimli futbolcu Sadi Karaduman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geride kalan sezon lige iyi başlayamadıklarını ve ilk 5 haftada 4 puan toplayabildiklerini hatırlatan Karaduman, şöyle konuştu:

"Bir sistemimiz vardı ve beşinci haftanın sonunda onu oturttuk. Hep birlikte takım olma yoluna girdik ve ilerleyen maçlarda da bunu sahaya yansıttık. Türkiye Kupası'nda güzel işler yaptık. Çeyrek finale kadar geldik ama hedefimiz final oynamaktı. Ligin ikinci yarısının son 13-14 maçı yanlış hatırlamıyorsam yenilmezlik serimiz oldu. Çok güzel bir atmosferde play-off finali oynadık ama maç penaltılara kadar gitti. Orada direkten döndüğümüzü düşünüyorum."

"Hedefimiz ilk ikiden Süper Lig'e çıkmak"

Sadi Karaduman, bu sezon başarılı olmak için çok çalıştıklarını belirterek, hazırlık maçları yaparak ligin başlamasını beklediklerini dile getirdi.

Teknik heyet ve oyuncuların Süper Lig'i çok istediğini aktaran Karaduman, "Şimdi hedefimiz ilk ikiden Süper Lig'e çıkmak olacak. Bunu yapacak gücümüz var. Takım arkadaşlarıma ve teknik heyetimize çok güveniyorum. Kendimize bir hedef koyduk ve o hedef doğrultusunda yürüyoruz." diye konuştu.

Takımın TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkmasının ardından büyük bir taraftar kitlesi oluştuğunu anlatan Karaduman, "İki sene önce TFF 2. Lig'de şampiyon olduğumuzda, taraftar anlamında büyük bir atmosfer yoktu. Şampiyonluktan sonra geçen seneden itibaren taraftarın yoğun ilgisi oldu. Taraftarlarımız merakla ligin başlamasını bekliyor. Büyük bir destek ve inanç var. Bu şehri Süper Lig'e çıkaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Zor olacak ama başarmak istiyoruz"

Karaduman, geçen seneye göre bu yılın daha zorlu geçeceğini ifade ederek, sıkı hazırlandıklarını vurguladı.

Geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i elediklerini anımsatan Karaduman, "Biz istediğimiz ve mücadele ettiğimiz zaman herkesle baş edebileceğimizi anlamış durumdayız. Bu sene zor olacak ama başarmak istiyoruz. Elimizden gelenin fazlasının yapacağız ve hem taraftarımızın hem de bizim yüzümüz bu sene gülecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA