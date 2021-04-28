Bu şehirde vakalar kısmi düşüştü
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Bu şehirde vakalar kısmi düşüştü

Bu şehirde vakalar kısmi düşüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte Nisan ayının son günlerine doğru vaka sayılarında kısmi bir düşüş yaşandığını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte Nisan ayının son günlerine doğru vaka sayılarında kısmi bir düşüş yaşandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 'Tam Kapanma' kararı ve salgınla mücadelede izlenecek yeni yol haritası kamuoyuna açıklanmıştı. Bu kapsamda Sivas'ta da vaka sayılarının en aza indirilmesi için tedbirler en üst seviyede çıkarıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Mart ve Nisan aylarında vaka sayılarında artış yaşandığını, Sivas'ın da bu artıştan etkilendiğini ve Nisan ayının son günlerine doğru Sivas'ta kısmi bir düşüş yaşandığına dikkat çekti.

"Süreci istismar eden vatandaşlar oldu"

Vali Salih Ayhan salgınla mücadelede halkı en iyi şekilde bilgilendirdiklerini ancak bu süreci istismar eden vatandaşların olduğunu belirterek " Tam Kapanma sürecinde, daha önce halkımızı bilinçlendirmek için yaptığımız rehberlik desteği ve uyarıcı paylaşımlara devam edilecek olup cezai müeyyidelerden kaçınmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Vaka sayılarını aşağı çekmemiz için hareketliliği olabildiğince azaltmamız gerekiyor. Bu kapsamda yeni süreçte kontrol noktaları ve denetim sayıları artırılacak. Muafiyet ve istisnaları daraltacağız" diye konuştu - SİVAS

Bu şehirde vakalar kısmi düşüştü
Bu şehirde vakalar kısmi düşüştü
Bu şehirde vakalar kısmi düşüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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