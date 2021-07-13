Bu sefer çocuk arabaya çarptı
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Bu sefer çocuk arabaya çarptı

Bu sefer çocuk arabaya çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te yaşanan ilginç bir kazada yola fırlayan çocuk arabaya çarptı.

Bilecik'te yaşanan ilginç bir kazada yola fırlayan çocuk arabaya çarptı.

Kaza, Şerifpaşa ve Ali Rıza Özkay caddelerinin kesiştiği Şadırvan mevkiinde meydan geldi. Cadde üzerinde 2 araç arasında aniden yola fırlayan yabancı uyruklu Atheer Safıi A. (3) seyir halindeki Fahri A. yönetimindeki 11 AAN 300 plakalı otomobil ön sol tekerliğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşün küçük yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı küçük çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bu sefer çocuk arabaya çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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