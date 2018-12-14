Bu Sefer Bir Kadın, Kadın Doktoru ve Ebeyi Darp Etti

Samsun'da muayene olmak isteyen bir kadın, sağlık merkezindeki kadın doktoru ve ebeyi darp ederek yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık merkezinde muayene sırası bekleyen S.K. adlı bir kadın, kendisine sıra gelince kadın doktor F.T. ve ebe H.Ş.'nin odasına girdi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle S.K. ve F.T. arasında tartışma çıktı. S.K., Dr. F.T.'yi darp etti. Bu sırada tartışmayı ayırmak isteyen ebe H.Ş. de tartışmadan nasibini alarak darp edildi.

Doktorların beyaz kod vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen her iki kadın sağlık çalışanının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Darp olayı nedeniyle sağlık çalışanları S.K.'den şikayetçi oldu. S.K. isimli kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN