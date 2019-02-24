Bu Seçim Türkiye'nin Lider Ülke Olduğunu Perçinleyecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değildir. Bu seçim aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki zalimlere karşı vereceği en büyük ders olacaktır." dedi.

Bakan Turhan, Kastamonu'daki temas ve incelemeleri kapsamında, ilk ziyaretini Devrekani ilçesine yaptı.

Önce MHP İlçe Seçim Bürosu'nu ziyaret eden Bakan Turhan, MHP'liler ile selamlaştı, İl Başkanı Yüksel Aydın ve Devrekani İlçe Başkanı Mehmet Salih Karaahmetoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Devrekani AK Parti Seçim Bürosu'na geçen Turhan, partililerle sohbet etti.

Turhan, seçim bürosu önünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiğini söyledi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin önemine işaret eden Turhan, şunları dile getirdi:

"Önümüzde yerel yöneticileri seçeceğimiz bir seçim var. Bu seçimde insanlar belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarlarını seçecekler ama bu seçimin başka bir anlamı daha var. Bu seçim Recep Tayyip Erdoğan ile dünyayı kasıp kavuran liderlerin seçimi olacak. Bu seçimin böyle bir anlamı daha var. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum ve sizlere bunu hatırlatmakta fayda görüyorum."

AK Parti Devrekani Belediye Başkanı Adayı Engin Altıkulaç'ın önemli projeleri olduğunu söyleyen Turhan, adayları için destek istedi.

Daha sonra Küre ilçesine geçen Bakan Turhan, vatandaşlara hitabında, 17 yıldan beri AK Parti iktidarının olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan hizmet serüveninin kesintisiz devam ettiğini hatırlatan Turhan, şöyle devam etti:

"İstanbul'un 25 sene önceki durumu ile şehir hizmetleri, belediyecilik hizmetleri ile yaşadığı sıkıntılar ile şimdiki halini düşünün. Nereden nereye geldik. İstanbul'a yeni proje yapımları hala devam ediyor. 17 yıllık AK Parti iktidarı süresince bu hizmetler ülke genelinde belediyelerimize, şehirlerimize önemli ölçüde yayıldı. İstiyoruz ki her insanımız bu hizmetlerden yararlansın. Biz merkezi hükümet olarak çok şükür bugüne kadar ülkemizin yollarını, demir yollarını, havaalanlarını, barajlarını, sulama tesislerini, hastanelerini, okullarını yaptık. Bugün kamu hizmeti bakımından çok şükür eksik bir şeyimiz yok. Özellikle de iletişim konusunda dünyada en ileri seviyede olan, teknik ve teknolojiyi kullanan, haberleşme hizmetlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bunu daha da geliştiriyoruz. Daha da geliştireceğiz."

Bakan Turhan, Kastamonu-İnebolu kara yolunun ihalesinin yapıldığını da bildirdi.

"2,6 milyar liralık bir proje. Bu yol üzerinde 6 adet tünel inşa edilecek." diyen Turhan, toplam uzunluğunun ise 18 kilometre olduğunu aktardı.

Çalışmaların Küre ilçesine açılan tünelde devam ettiğini vurgulayan Turhan, "Bu yol yapıldığında Kastamonu'nun İnebolu'ya olan ulaşımı rahatlayacak, kısalacak. Hem konforlu olacak hem güvenli hem de ekonomik olacak. İnebolu Limanı'nın faaliyetlerini de bu yol geliştirecek. Buradaki kapasiteyi artıracak. Dolayısıyla İnebolu'muz ve Küre'miz bu altyapının sayesinde daha çok katma değer, daha çok gelir sahibi olacak. Turizmi gelişecek. Burada üretilen mal ve mamuller kısa zamanda pazarlara ulaştırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Küre'ye AK Parti belediyecilik hizmetlerini getirmek istediklerini dile getiren Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetkiyi verecek olan sizsiniz. Demokrasilerde yöntem budur. Sandıktan kim çıkarsa, yetkiyi kim alırsa hizmeti o yapar ama ben istiyorum ki AK belediyecilik hizmetini de Küreli hemşehrilerimiz tatsınlar. Şehir içi yolları, tretuvarları çok bakımsız gördüm. Siz bunu hak etmiyorsunuz. Siz daha iyisine layıksınız. Bu cennet vatanda, bu etrafı ormanlarla çevrili mekanda bu altyapı hiç yakışık almıyor. İnşallah bu başkanımız sizden yetkiyi alınca bu hizmetlerin en iyisini yapacaktır. Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değildir. Bu seçim aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki zalimlere karşı vereceği en büyük ders olacaktır. Özellikle bir Türk vatandaşı olarak bunu değerlendirmenizi istiyorum. Bu seçimde öyle bir sandığa yumruk vurun ki bunun sesi okyanuslar ötesinden duyulsun. Bu manada bu seçimin sonuçları bundan sonra birlik ve beraberliğimizi, yaşadığımız coğrafyadaki gücümüzü, istikrarımızı ve düşmanlarımıza korku, dostlarımıza güven verecek bir seçim olsun."

Yapılacak seçimin, sadece Türkiye'nin değil, Arakan, Afrika, Doğu Türkistan, Kafkaslar ve Balkanların seçimi olacağını ifade eden Turhan, "Bunu çok iyi anlayıp, algılayıp anlamlandırmamız gerekir. Bu manada hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ne yapacağız? Bunu düşünüp anlayan kişiler olarak önce evimizdekilere anlatacağız. Bu seçim aynı zamanda Türkiye'nin bu coğrafyada en büyük lider ülke olduğunu perçinleyecek, ispatlayacak bir seçimdir. Bu manada hepinizden destek bekliyorum. Birlik ve beraberlik içinde birbirimize dayanarak kenetlenerek bu imtihanı da inşallah vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA