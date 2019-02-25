Bu Seçim Bölgede Hesapları Olan Ülkelere Verilecek Cevabın da Seçimidir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 31 Mart yerel seçimine ilişkin, "Bu seçim aynı zamanda etrafımızdaki coğrafyada yaşanan sıkıntıların giderilmesi manasında, bu bölgede hesapları olan devletlere, ülkelere verilecek olan bir cevabın da seçimidir." dedi.

Bakan Turhan, Kastamonu'daki temas ve incelemeleri kapsamında ziyaret ettiği İnebolu ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Kastamonu-İnebolu kara yolunun ihalesinin yapıldığını aktaran Turhan, "Bu yol zor arazi şartlarında yapılıyor. Yaklaşık 45 kilometrelik bir yol. 18 kilometresi tünel. Bugüne kadar AK Parti'nin söz verip de yapmadığı bir şey oldu mu? Başlayıp da yarım bıraktığı bir iş oldu mu? Bu da inşallah yapılacak. Yeter ki başımızda Recep Tayip Erdoğan olsun. Dünya lideri, milletimizin iftiharı, dünyadaki mazlumların sahibi, velisi." diye konuştu.

Bu seçimlerin farklı bir anlamı bulunduğunu söyleyen Turhan, şunları kaydetti:

" 'Sadece güçlülerin haklı olduğu değil, haklıların haklı olduğu bir dünya olacak' diye onların yüzüne haykıran bir liderimiz var. Biz de onun yol arkadaşlarıyız. Onunla beraber hizmet etme yolunda yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatı. İnşallah İnebolu'yu da AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız."

Bakanlık olarak "Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" başlattıklarını aktaran Turhan, "Son 6 ayda 180 bin kişiye belge verdiklerini ifade etti. Turhan, "Bugüne kadar Türkiye'de toplam belge sahibi 210 bindi. Şimdi o belgeyi kullanmak için deniz aracı olması lazım. Aracı limana bağlama yeri olması lazım. Deniz sadece balık tutulan, nakliye yapılan yerler olmayacak. İnsanlarımız artık denizlerde piknik yapacak, denizlerde yaşayacak. Bunu da teşvik edeceğiz. Deniz kenarında yaşayan insanlarımıza deniz aracı alması için destek olacağız. İnsanımız yeter ki denizle buluşsun. Denizci bir millet olmamız lazım. Üç tarafı denizle çevrili ülkemizde denizlerden daha çok faydalanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bu seçimlerin sadece yerel seçim olmadığını kaydeden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçim aynı zamanda etrafımızdaki coğrafyada yaşanan sıkıntıların giderilmesi manasında, bu bölgede hesapları olan devletlere, ülkelere verilecek olan bir cevabın da seçimidir. Bu manada bu ülkede, bu coğrafyada ülkemizin lider ülke olması, ülkemizin bu coğrafyada sıkıntı içinde olan mazlumların sorunlarını çözebilmesi için iktidarımızın güçlenmesi lazım. Az önce belirttiğim gibi Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın dünyadaki zalimlere karşı vereceği bir derstir aynı zamanda. Bunu unutmayın. Bu seçimden de başarıyla inşallah çıkacağız. Bu seçimi onu hedef göstererek, birileri ile iş birliği yaparak, memleketimizdeki birtakım zillet ittifakının darmadağın edildiği bir seçim olacak. Bu seçimin sonuçları dünyanın dört bir yanında yankı bulacaktır. Bu seçimi milletimizin birlik beraberlik içinde olduğunu göstermesi açısından önemidir."

AK Parti iktidarları döneminde 17 yıl boyunca önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Turhan, "Yapılan hizmetleri, sizler de en az bizim kadar iyi biliyorsunuz ama bizim bilmemiz gereken çok önemli bir konu var. Birlik ve beraberliğimiz, dirliğimiz, birbirimize sarılarak güç vererek bu coğrafyada ayakta kalmamız. Bu milletin iktidarının, hükümetinin devam etmesi için bu seçim sonuçları çok önemli. Bu seçimde AK Parti bir önceki seçimde aldığı oyun altında oy alsa da bizde bunu kendimize malzeme edip kullansak diye bekleyenler var." dedi.

Muhalefetin iktidar olmak için siyaset yapmadığını belirten Turhan, onların milletin birliğini, beraberliğini, huzurunu tehdit edenlerle iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Turhan, şunları kaydetti:

"Bu çok acı bir tablo. Keşke böyle olmasaydı. Keşke muhaliflerimiz 'Şu projeleri biz sizden daha iyi yaparız, şunları şu şekilde yapsanız daha faydalı olurdu' diye bir şeyler ortaya koyabilselerdi. Sadece yalan siyaseti, iftira siyaseti, fitne fesat siyaseti. Akıllarını bir yerlere kiralamışlar. Başkalarının verdiği derslerle siyaset ve politika yapıyorlar. Bu, bizim ülkemizde olması gereken bir muhalefet değil. Ne yazık ki bu da bizim şanssızlığımız. İnsanımız bu tür iftiralara prim vermiyor. 17 yıldır 15 seçime giriyoruz. Her seçimde milletinin dertleriyle dertlenen bir liderimiz var. Şu anda sahada tek kişi. 15 gündür meydanlarda. Bu enerjiyi sizden alıyor. Size hizmet etme aşkı, vatan sevgisi, ülke sevgisi olmasa bunlar olmaz."

Turhan, bu cennet vatanda huzur içinde yaşanabiliyorsa ve bunun devam etmesi isteniyorsa kendilerinin iktidarda olmaları gerektiğini dile getirdi.

Bakan Turhan, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yerinin perçinlenmesi lazım bu seçimde. Yoksa birileri bundan cesaret alır bizi daha çok rahatsız ederler. Onun için biz emanet aldığımız bu cennet vatanı birlik beraberlik içinde kenetlenerek, sahiplenerek gelecek nesillere bırakmamız lazım." şeklinde konuştu.

Dünyanın değişik yerlerinde mazlum coğrafyaların hepsinin Türkiye'ye baktığını söyleyen Turhan, "Recep Tayyip Erdoğan'ın adını duyunca hepsi titriyor. Bu kolay bir hadise değil. Onlar kendi ülkelerinden çok Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü olmasını istiyorlar. Sadece kendi ülkemiz, kendi insanımız için değil dünya mazlumları için ayakta kalmamız, iktidarda olmamız şart." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan daha sonra il merkezine hareket etti.

Kaynak: AA