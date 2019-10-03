"Bu sandık, yarım asırlık hayat hikayemin başlangıcıdır"

03.10.2019 12:30

Gümüşhaneli 61 yaşındaki Zekai Araz, çocukken para kazandığı boya sandığını "geldiği yeri unutmamak" adına sahibi olduğu 5 yıldızlı otelin salonunda sergiliyor.

Torul ilçesinin Harmancık köyünde dünyaya gelen Araz, gözleri görmeyen babasına küçük yaşlardan beri rehberlik etti. Amcasından dondurma parası istemesine babasının kızması üzerine Araz, harçlıklarından biriktirdiği 2,5 lirayla boya sandığı aldı.

Torul ilçe merkezinde çocukluğunda ayakkabı boyayarak para kazanan Araz, kazancıyla aldığı bisikleti ilçedeki çocuklara kiralamaya başladı. Araz, okul hayatına başladıktan sonra da ders çıkışlarında ayakkabı boyacılığı ve bisiklet kiralama işini sürdürdü. Uzun süre bu işi yapan ve kendi parasını kazanan Araz, biriktirdiği paralarla bir de otomobil satın aldı.

Otomobille Gümüşhane ile Trabzon arasında yolcu taşımacılığı yapan Araz, 1976 yılında kentte kurulan Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsüne kaydoldu. Eğitimi sırasında bir taraftan da yolcu taşımacılığı yapan Araz, iki yıllık eğitiminin ardından Sivas'ın bir köyüne öğretmen olarak atandı.

Öğretmenlik için gittiği köyde maddi durumu iyi olmayan çocukların kitap ve defter gibi ihtiyaçlarını da karşılayan Araz, 5 yıllık öğretmenlik serüveninin ardından meslekten istifa ederek yeniden ticarete başladı.

Otomobilini satarak aldığı kamyonla İran'a yük taşımacılığı yapan Araz, kamyonu satıp lastik bayiliği, patlayıcı madde ticareti gibi birçok alanda ticari yaşamını sürdürdü. Araz, Gümüşhane'de açtığı 5 yıldızlı otelle ticaret yaşamına devam ediyor.

"Hayatım boyunca 5 gün tatil yapmadım"

Zekai Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 61 yaşında olduğunu ve çocukluğundan beri sürekli çalıştığını söyledi.

Çocukluğundan beri ticaretin hayatında ana unsur olduğunu belirten Araz, hayatı boyunca 5 gün dahi tatil yapmadığını ifade etti.

Araz, paranın nasıl kazanıldığını ve nasıl harcanması gerektiğini çok iyi bildiğini dile getirerek, kazandığı paranın kıymetini bildiğini ve her zaman kendisine kıyafet alırken dahi sezon sonu ürünleri tercih ettiğini kaydetti.

Ticaretin kendisi için para kazanmaktan ziyade bir keyif, hizmet aracı olduğuna işaret eden Araz, Gümüşhane'de artan turizm potansiyeline yönelik 5 yıldızlı otel ihtiyacını gördüğünü ve bu konuda yatırım yaptığını anlattı.

Araz, geldiği yeri bilmeyenin geleceğe hizmet edemeyeceğini belirterek, ticarete ilk başladığı boya sandığını otelinin salonunda sergilediğini söyledi.

"Geldiğimiz yer bu boya sandığı"

"Biz boyacılıktan, yokluktan geldik. Yokun ne olduğunu, neyin ortaya çıkacağını düşünerek yaşadık." ifadesini kullanan Araz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sandık, yarım asırlık hayat hikayemin başlangıcıdır. Boyacılıktan bu günlere geldik. Geldiğimiz yer bu boya sandığı. Ticarete, paraya, insanlığa nasıl sahip olunur, onu göstermek için yaptım. Hiçbir gün patron olmadım. Hep çalıştım. Kimseye yukarıdan bakmadım. Geldiğimiz yeri unutmamak için boya sandığımızı göz önüne koyduk."

Araz, boya sandığının otel misafirlerinin de ilgisini çektiğini dile getirerek, merak eden misafirlerine de ayakkabı boyacılığından 5 yıldızlı otel sahipliğine evrilen hikayesini anlattığını söyledi.

Zekai Araz, genç girişimcilere de çalışkan olmaları, ülkeleri ve memleketlerinin menfaatlerini kendi menfaatleri kadar önemsemeleri, azim ve akılla çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA