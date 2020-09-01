Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor
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Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 20 yıldır kenger sakızı satan Şeyh Hamit Kul, "Bu sakızı, şifasını ve faydasını bilen çiğniyor" dedi.

Bu sakızı şifasını ve faydasını bilen çiğniyor
01.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:23

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 20 yıldır kenger sakızı satan Şeyh Hamit Kul, "Bu sakızı, şifasını ve faydasını bilen çiğniyor" dedi.

Kenger sakızı, dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinden elde ediliyor. Malatya ve Sivas başta olmak üzere dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisi, sıcak havalarla birlikte kurumaya başlıyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da sakız toplama mevsimi için dağları karış karış dolaşıyor. Kenger, kuruyan kısımlarından bıçak yardımıyla kesiliyor. Kesilen yerlerden akan sütler, kurumaya bırakılıyor. Bir süre sonra donan bu süt, istenilen kıvama ulaşınca toplanıyor. Toplanan sakızlar, daha sonra sıcak su ile temizlendikten sonra şekil verilerek satışa hazır hale getiriliyor.

20 yıldır Malatya'nın Darende ilçesinden topladığı kenger sakızlarını Elbistan'da satan Şeyh Hamit Kul, sakızın sağlık için faydalarına dikkati çekti.

Kenger sakızının, yüz felci ve mide rahatsızlıkları için yararlı olduğunu söyleyen Kul, "20 yıldır kenger sakızı satıyorum. Genelde bu sakızın faydasını bilen alıyor. Yüz felci ve mideye iyi gelir. En çok bu hastalıklar için alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kenger sakızının çok zahmetli bir süreçten sonra elde edildiğini anlatan Kul, "Bu sakızı, dağlardaki kengerlerden topluyoruz. Kenger kökünün baş kısmını bıçakla çapraz şekilde kesiyoruz. Sonra da beyaz renkli sütün akmasını bekliyoruz. Kuruyunca da bir daha aynı yere gidip topluyoruz. Kenger sakızını, kendi suyunun içinde satıyorum. Fiyatı büyüklüğüne göre değişiyor. Şuanda 3 liraya sattığım var. Biraz daha büyük olanları da 3,5 liradan satıyorum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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