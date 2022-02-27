SEFERİHİSAR, İZMİR (İHA) - Bu sahnede engeller tiyatro ile aşılacak

Engellilerin sorunları tiyatro ile anlatacak

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde çalışmalarını sürdüren Seferi Sahne Tiyatro Topluluğu, engelli bireylerin sorunlarını topluma aktarmak için Engelli Tiyatrosu kurdu. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen Engelli Tiyatrosu, farkındalık oluşturmak için engellere yönelik sorunların anlatılacağı skeçlerle İzmir'in beş ilçesinde sahne alacak.

İzmir Seferihisar'da Seferi Sahne Tiyatro Topluluğu tarafından Engelli Tiyatrosu kuruldu. Topluğa öncülük eden tiyatro eğitmeni Uğur Alparslan, projeyi engelli bireylerin yaşadığı sorunlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylerle birlikte hazırlandıklarını ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'na sunduklarını ifade etti. Katılımcılarla güzel bir aile ortamı oluşturduklarını söyleyen Uğur Alparslan, "Sanatın en güzel tarafı olduğunu düşündüğüm tiyatroyu engelli arkadaşlarımızla hep beraber planlayıp beş ilçemizde sahneleyeceğiz. Güzel bir ekip hazırlıyoruz, güzel oyunlar oynuyoruz. İnşallah en kısa zamanda beş ilçede, burada olduğu gibi boş salonların hepsini tıklım tıklım doldurup engellilerin sanatla ne kadar güzel buluştuğunu ve farkındalık projelerinin ne kadar işe yaradığını tüm halkımıza gösteririz" ifadelerini kullandı.