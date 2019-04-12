Bu Sahiplenmeye Hizmetle Karşılık Vereceğiz"

EKREM PAYAN - PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu büyük zarar gören Şırnak'ta yüzde 61,88 oy oranıyla AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, 5 yıllık süreçte kentin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacak aralarında macera parkı, mesire alanı, Cudi Dağı teleferik projesinin de bulunduğu 25 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

AK Parti'den Şırnak Belediye Başkanlığını kazanan Yarka, makamında vatandaşların tebriklerini kabul ediyor. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 61,88 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanan Yarka, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu büyük zarar gören kenti hizmetle buluşturmak amacıyla kolları sıvadı.

Kentte hizmet yapılmadı

"Şırnak halkı gerçek iradesini ortaya koymuş ve hizmetten yana tavrını göstermiştir. Biz de bu sahiplenmeye, bu oy oranına hizmetle cevap vereceğiz." diyen Yarka, 3 dönem boyunca HDP, DBP belediyelerinin kentte herhangi bir hizmet yapmadığını belirtti.

Yarka, 2016'da çukur, barikat döneminde kentin büyük bölümünün yıkıldığını anımsatarak, halkın bütün bu süreci takip ettiğini ve gerçek iradesini bu seçimlerde ortaya koyduğunu vurguladı.

"Millet bu seçimde hizmet siyasetine desteğini verdi. Keşke geçmişte yapılan siyaset hizmet odaklı olsaydı, bu anlamda şimdi farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Biz hep hizmet dedik onlar ideolojik yaklaşımlarla gelip 'Bizim hizmetle bir alakamız yok, kazanacağız' dediler. Halk da tercihini hizmetten yana kullanmıştır. Bu seçimin kaybedeni yok kazananı vardır." ifadelerini kullanan Yarka, kazananın Şırnak olduğunu kaydetti.

Geçmişi bir tarafa bıraktıklarını, din, mezhep, ırk ve parti ayırımı yapmadan herkese hizmet edeceklerini belirten Yarka, vatandaşlarla el ele vererek en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını bildirdi.

Şırnak'ın içinde bulunduğu durumun ancak iktidar partisi eliyle kalkınabileceğini her konuşmasında dile getirdiğini ifade eden Yarka, "Ben bu konuda kendime ve hükümetimize güveniyorum. Kenti kısa sürede yaşanabilir bir şehir havasına sokacağız." dedi.



Vatandaş hizmete aç



Kendisine seçildiğinden beri yüzlerce vatandaşın tebrik için ziyaret ettiğini aktaran Yarka, şöyle konuştu:

"2016'daki yıkımın ardından hükümetin görevlendirdiği belediye başkan vekillerin hizmetlerini ayırırsanız 2004'ten bugüne kadar 15 yıllık dönemde hizmete aç bir topluluk gördüm. Vatandaşlar gerçek anlamda hizmete aç. Gerçek anlamda hizmet yapabilecek seçilmiş bir belediye başkanına güven duydukları için ciddi bir tebrik ve özlem var."

Halka hizmet önceliğinin "biz" şiarıyla hareket etmek olduğunu anlatan Yarka, vatandaşla sürekli istişare halinde olacaklarını, onların fikirleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendireceklerini dile getirdi.

Seçim öncesinde açıkladıkları proje çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yarka, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk hafta itibarıyla ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Yakında belediye başkan yardımcılarımızı da açıklayacağız. Belediyemizde geçmişten gelen bir personel eksikliğimiz var. İlk etapta bunun çalışmasını yürütüyoruz. Adaylık sürecinde de açıklamıştım. Benim elimde sihirli bir değnek yok. Yakın zamanda Ankara'ya gideceğim. Milletvekilimizle gerekli bakanlıklara gideceğiz. Şu an kentin fotoğrafını çekiyoruz, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Sahada elemanlarımız rutin işlerini yapıyorlar. Kentte bir imar sıkıntısı var. Vatandaşların imar yetki devri alındıktan sonra sorunu büyük oranda çözmüş olacağız. Projelerimiz arasında yer olan kentin 4 yanını mücavir alan genişletmesiyle imara açacağız."

Kentte acil yapılması gereken icraatlardan birisinin terör mağdurları için yapılan konutların teslim edilmesi olduğunu belirten Yarka, gerekli görüşmenin yapıldığını, konutların kısa sürede hak sahiplerine dağıtılacağının müjdesini verdi.



Yapılacak projelerle ilgili bilgi veren Yarka, şöyle dedi:

"Projelerimiz arasında Uludere yolunda bisiklet yolu, macera park, mesire alanı ve en önemlisi ve halkın beklentisi olan Cudi Dağı teleferik projesidir. Bunların hepsi taslak olarak çalışmalarımız arasında yer alıyor. Tabii bunun olması için huzurun tam anlamıyla tesis edilmesi lazım. Bu proje çok ciddi teknik araştırma gerektiren projelerdir. Mesafe ölçümleri ve diğer konularla ilgili çalışmalara başlayacağız. Bu proje 'hemen yarın yapalım projesi' değildir. Bunun çalışması geniş zaman gerektiren ve güvenlik boyutlarının ele alınacağı değerlendiren bir projedir. Biz bu projeyi gündemimize aldık, inşallah olacak, çünkü ihtiyaçtır. Bugün memleketimizin güzelliklerle anılmasına ihtiyaç var. Bölgemize turist çekebilme ve ekonomiyi canlandırmak ancak bu projelerle olabilecektir. İki gün önce Namaz Dağı'nı ziyaret ettim. Oralarda kayak merkezleri açılabilir. Yani huzur ortamı genişlediğinde yaylalarımız mezralarımız olmak üzere her yeri genişleteceğiz ve değişik projelerle bölgeye turist gelmesini sağlayacağız."

Tarım ve hayvancılığın merkezi olacak



Kentin tarım ve hayvancılıkta Türkiye'de 11. sırada yer aldığını anımsatan Yarka, kenti tarım ve hayvancığın merkezi yapmak için çalışacaklarını ifade etti.



Belediye imkanlarını artık teröre değil millete hizmet olarak kullanılacağını aktaran Yarka, "Belediye imkanları kesinlikle tek kuruş zayi olmadan millete hizmet olarak harcanacak. Burada tek kuruşun hesabını vereceğiz, bir torba çimentonun hesabını da halkım sorabilecek. Bütün belediye çalışanlarımız o şeffaflıkta olacak. Gerekirse kendi cebimden de kasaya para koyarak vatandaşımıza hizmet etmek için kaynakları kullanacağız. Bundan vatandaşlarımızın hiç kuşkusu olmasın." diye konuştu.



Vatandaşlardan Mehmet Bilir de geçmiş 3 dönemde HDP'nin ideolojik yöntemlerle belediyede çalıştığını, bunun da kent için ağır faturaya sebep olduğunu söyledi.



"Çukur ve barikat dönemi kentin yüzde 70'inin yıkılmasına neden oldu. Bu yıkıma HDP engel olmadı bilakis iş makineleriyle destek verdi." diyen Bilir, şöyle devam etti:

"Son 2 yıl içinde hükümet tarafından kayyum atandı ve şehir bir toparlanma süreci içine girdi. Bu da kolay olmadı. Kayyumun 2,5 yıllık performansını değerlendirmek yanlış olur. Bu süreç içerisinde bir şehri yeniden inşa etmek kolay değil. Kayyum bu sürede alt yapısı ve gözle görünenleri tamir etmeye çalıştı bundan sonraki iş yeni belediye başkanımızda olacak. Halkın yüzde 62'lik bir oy oranıyla AK Parti adayını seçmesi aslında bir tepkiydi, hizmete olan açlığıydı. Artık halk hizmet istediğini gösterdi. Artık ideolojik söylemlere doymuştu ve herhangi bir icraat olmadığını aksine yıkım olduğunu gözlemledi. Halk hizmetten yana tercihini kullandığını düşünüyorum."

Gelecek adına umutlu olduğunu da anlatan Bilir, artık ideolojik söylemlerin değil hizmet üreten, çalışan bir başkana sahip oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA