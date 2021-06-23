Bu saatten sonra herkes ağzının tadını bilecek
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Bu saatten sonra herkes ağzının tadını bilecek

Bu saatten sonra herkes ağzının tadını bilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mustafakemalpaşa ilçesinde asırlardır üretilen ve sofraların vazgeçilmezi haline gelen "peynir tatlısı" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde asırlardır üretilen ve sofraların vazgeçilmezi haline gelen "peynir tatlısı" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Mustafakemalpaşa Belediyesinin teşebbüsüyle ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2017 yılında yaptığı başvuru ilgili kurumların inceleme sürecini tamamlamasının ardından onaylandı. Coğrafi işaret tescil belgesi, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay'ın iştirakiyle Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan teslim alındı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Mustafakemalpaşa'nın ekonomik ve ticari hayatına değer katan tatlımız, gelenekselliği, yöreden elde edilen ham maddesi ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren coğrafi işaretinin tescili ile hukuken koruma altına alınmıştır. Belediyemiz, Ticaret Odamız ve bağlı meslek odalarımızın yıllardır sürdürdüğü tescil mücadelesi tatlıya bağlanmıştır" dedi.

"Mustafakemalpaşa peynir tatlısı" adının coğrafi olarak işaretlenmesiyle ticaretin daha da güçleneceğini söyleyen Başkan Kanar, "Desteklerini esirgemeyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay, Meclis Başkanı İbrahim Dırakman ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkemize ve İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - BURSA

Bu saatten sonra herkes ağzının tadını bilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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