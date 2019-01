TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Büyükada'da faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Her şey ticaret demek değil" dedi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. TBMM Başkanı Yıldırım'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, ilçe belediye başkanları eşlik etti. Namaz sorası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, projelerini 7 Ocak günü açıklayacağını söyledi. TBMM Başkanı Yıldırım, "İstanbul'un güzel insanları ile beraber cuma namazımızı kıldık. İnşallah 31 Mart akşamı itibariyle 39 ilçe artı büyükşehir olarak aziz İstanbulluların güvenini ve teveccühünü kazanmış bir şekilde İstanbul'un geleceği için hizmete bismillah deyip başlayacağız. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışımız var. Tecrübemizle yaptıklarımız İstanbul için teminatı olacak. Bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet bu şehri süsleyen Mimar Sinan bu şehri düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 1994'de bu Aziz İstanbul'u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun başlattığı bu yürüyüş 25. yılını doldurmuştur. Yeni 25 yıllara Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giderken inşallah İstanbullulara sadece hizmet değil. İstanbulluların gönlüne girmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vaat ediyorum" şeklinde konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK HALKIMIZA HİZMET İÇİN BU YOLA ÇIKMIŞ BULUYORUZ"

"Cumhur İttifakı olarak halkımıza hizmet için bu yola çıkmış buluyoruz" diyen Yıldırım, "Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere giriyoruz. Cumhur İttifakı, ülkenin bekası milletin geleceği için teröre bölücülüğe karşı devletiyle milletiyle bölünmez bir bütün olan bu mübarek yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adıdır. Cumhur İttifakı olarak halkımıza hizmet için bu yola çıkmış buluyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. 15 Ocak'tan itibaren yoğun bir şekilde çalışmalar başlayacak olduklarını belirten TBMM Başkanı Yıldırım, "Şu ana kadar partililer tarafından açıklanan iki aday var. Biri Cumhur İttifakı'nın diğeri de diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. İlerleyen zamanda 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız biz İstanbul'la ilgili projelerimizi önerilerimizi kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız. Önemli olan bu süre içerisinde bizim prensibimiz çok fazla konuşmak değil çok daha fazla dinlemek olacak" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY PARA DEMEK DEĞİL, HER ŞEY TİCARET DEMEK DEĞİL"

Hayvan haklarıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, "Hayvanlarda canlıdır. Bütün canlıları yaşatmak onların hakkını hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir. Hele hele yönetici sorumluluğunu taşıyorsanız bu daha önemli hal geliyor. Hayvanların işkence edilerek onların kapasiteleri zorlanarak bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmiyoruz. Uygun bulmuyoruz. Cumhurbaşkanımızın faytonlarla ilgili faytonlarda kullanılan atlarla ilgili o gün söylediklerinin arkasındayız. Büyükada ve diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun bir insani yanı yok. Burada ki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır. Bu hakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi gündeme gelecek. Bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar" dedi.

"BAYKAL'I ZİYARET ETTİM"

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı da ziyaret ettiğini dile getiren Yıldırım, "Baykal'ı ziyaret ettim. Gayet iyi. Zihinsel fonksiyonları yerinde her şeyi çok iyi hatırlıyor. Eski günlerden yad ettik. Yaşadığımız sorunları görüştük. İzmir'le ilgili birlikte yaptığımız işlerden bahsettik. Çok moralli buldum, çok güzel karşıladı. Kendisine acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

(Ufuk Kıvık/İHA)

Kaynak: İHA