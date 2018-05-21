Bu Restoranda Şehit Ailelerinden İftarda Ücret Alınmıyor

Kavak ilçesinde bir restoranda başlatılan uygulama ile şehit ailelerinden iftarda ücret alınmıyor.

Samsun-Ankara karayolunun Kavak Üçhanlar bölgesinde restoran sahibi Bülent Yüksel, AA muhabirine, ramazan nedeniyle şehit ailelerine ücretsiz iftar vermeye başladıklarını söyledi.

Uygulamanın diğer restoran sahiplerince de benimsenmesini isteyen Yüksel, şunları dile getirdi:

"Şehitler bizim, vatan bizim. Vatan uğruna girdikleri çatışmada şehit oldular. Hiç olmazsa on bir ayın sultanı ramazan ayında bizler de şehitlerimizin emaneti aileleri için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu nedenle böyle bir uygulama başlattım. İftar için restoranıma gelen şehit aileleri ile tanışma fırsatım oluyor. İkramım oluyor. Hiçbir ücret talep etmiyorum. Çünkü şehit aileleri bizim manevi değerlerimiz arasında bulunuyor."