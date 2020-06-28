Bu restoranda mantarsız yemek yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu restoranda mantarsız yemek yok

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki restoranda, sadece mantar kullanılarak, 60 çeşit yemek yapılıyor.

Bu restoranda mantarsız yemek yok
28.06.2020 08:21 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:25

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki restoranda, sadece mantar kullanılarak, 60 çeşit yemek yapılıyor. İşletme sahibi İsmail Gülel, yaptıkları mantar çorbasının, uluslararası gurmelerin dahi beğenisini kazandığını söyledi.

Korkuteli'de oturan İsmail Gülel, 25 sene önce üniversiteyi bitirdikten sonra kültür mantarı üretimine başlamak istedi. Gülel, kitaplardan okuyarak 'mantar başkenti' olarak anılan ilçede ilk kez kültür mantarı üretimine başladı. Gülel, üretimin yanı sıra mantar konserve tesisi ve mantar üzerine restoran açmaya karar verdi. Projelerini tek tek hayata geçiren Gülel, Korkuteli girişinde 'Mantar Evi' adlı restoran açtı. Restoran, ilginç menüsüyle kısa sürede müşterilerin ilgisini çekti. Restoranda mantar dönerden mantarlı ekmeğe, mantar tatlısından mantar kavurmaya kadar 60 çeşit yemek yapılıyor. Restorana gelen müşteriler, sadece mantarlı yemeklerden oluşan menüyü görünce önce şaşırıyor ardından şef garsonların önerileri doğrultusunda sipariş veriyor. Kestane şekerine benzeyen mantar şekeri, mantar turşusu ve mantar reçeli gibi ürünler de restoranın market bölümünde satılıyor. Restoran girişinde bulunan büyük mantar heykeli de dikkat çekiyor. Aynı zamanda restoranda salı günleri kadınlara özel yüzde 50 indirim uygulanıyor.

'KİTAPLARDAN OKUYARAK BAŞLADIK''Mantar Evi' düşüncesinin 25 sene önce oluştuğunu söyleyen işletme sahibi İsmail Gülel, "Üniversiteyi bitirdikten sonra Korkuteli'de kültür mantarı üretimine başladık. O yıllarda Türkiye'de kültür mantarı üretimi yoktu. Bizler de kitaplardan okuyarak başladık. Kendimiz üretime başlayınca etrafta ne kadar işsiz arkadaşımız varsa onları mantar işine soktuk. İlçede sektör hızla büyümeye başladı. Bizler de mantarla ilgili birtakım projeler üretmeye başladı. Bunlar, kültür mantarını satamadığımız zaman işleyebileceğimiz bir konserve üretim tesisi ile mantar üzerine bir restoran kurmaktı" dedi.'MENÜYÜ GÖRÜNCE ÖN YARGIYLA YAKLAŞIYORLAR'Restoranın misyonunun insanlara mantarı sevdirmek olduğunu belirten Gülel, "Düşüncelerimizi bu arazide gerçekleştirdik. Burada mantarı hem üretiyor hem konserve yapıyor hem de restoranda yemek haline getiriyoruz. Restoranımızın misyonu insanlara mantarı sevdirmek. Burada çorbadan tatlıya kadar 60 çeşit mantarlı yemek yapıyoruz. Ayrıca mantarlı ekmek, mantar turşusu, mantar şekeri gibi ürünleri de yapıyoruz. Misafirlerimiz yemeklerimizi duyunca önce ön yargıyla yaklaşsa da yemeği yedikten sonra 'Hayatımda böyle güzel lezzetler tatmadım' gibi tepkiler verip teşekkür ediyor" diye konuştu.MANTAR ÇORBASINA GURMELERDEN TAM NOTSadece mantar üzerine kurulu bir restoran örneği olmadığını söyleyen İsmail Gülel, "Yaptığımız mantar çorbamızın tadına bakan uluslararası gurmeler bile 'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mantar çorbası yok' diyor. Dünyanın her yerinde balık veya et restoranlarını bulabiliriz ancak sadece mantar üzerine kurulu bir restoran örneği yok" dedi.Müşterilerinin farklı yemeklerin tadına bakmasını sağladıklarını belirten Gülel, "Menümüzde bulunan yemekler dünyanın herhangi bir yerinde tadına bakabileceğiniz yemeklerden oluşmuyor. Buraya gelen konuklarımız menüye baktıklarında ilk defa karşılaştıkları yemekleri görüyor. Bunun için şeflerimiz, misafirlerimizden yemek seçimini kendilerine bırakmalarını istiyor. Böylelikle masadaki her bir kişinin bir yemeğin tadına bakmasındansa farklı yemeklerin tadına bakmasını sağlıyoruz" diye konuştu.'KİMSENİN AKLINA GELMEYEN YEMEKLER'

Menüyü görünce önce şaşırdığını söyleyen müşterilerden Çiğdem Turgut, "Yolculuk sırasında gördüm ve buraya ilk defa geldim. Görüntüsü çok hoşumuza gitti. Mantarlı birçok çeşit yemekleri varmış. İlk oturduğumuzda her şeyin mantardan olduğunu gördük. Belki kimsenin aklına gelmeyen mantarlı köfte gördük. Biz de onlardan birinin tadına bakalım istedik ve çok beğendik. Güzel bir girişim olmuş. Aynı zamanda salı günleri kadınlara indirim uygulanıyormuş. Bunun için de işletme sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu Haber
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı Haber
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı Haber
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Haber
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Volkan Bozkır Süleyman Soylu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Adem Büyük Caner Erkin Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza İzmir Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bu restoranda mantarsız yemek yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 08:33:14. #1.14#
title