Bu ressam, Niğde sokaklarını renklendiriyor
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Bu ressam, Niğde sokaklarını renklendiriyor

Niğde'de Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Emre Altan, Niğde'nin sokaklarını rengarenk yaptı.

Bu ressam, Niğde sokaklarını renklendiriyor
13.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:07

Niğde'de Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Emre Altan, Niğde'nin sokaklarını rengarenk yaptı.

Sokakları renklendiren genç ressam Altan, Neşet Ertaş'ın, Müslüm Gürses'in, ve birçok sporcunun fotoğraflarını duvarlara çizdi. Ekip arkadaşları ile Neşet Ertaş'ın resmini çizerken yanına ise 'Cahildim Dünyanın Rengine Kaldım' yazısını yazdı. Genç Ressama gelen teklifler üzerine farklı sokaklara Müslüm Gürses'in resmini çizdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Resim Öğretmenliği 4. sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören Emre Altan, "Ben ve ekip arkadaşlarım bu süreçte elimizden geldiğince en iyisini yapmak için uğraş gösterdik, bu günde devam eden bir uğraş içerisindeyiz. Önemli olan yapılan çalışmalarda gönüllere girebilmek insanlara görsel açıdan içinde bulanabileceği bir ortam gösterebilmek uğraşındayız. Bizim içinde son derece eğlenceli ve güzel bir proje oluyor böyle bir etkinlikte bulunmak buna Niğde'de öncülük etmek iyi bir başlangıç oldu. Bizimle veya bizden sonrasında bu tarz çalışmaların devam etmesini temenni ediyoruz. Şahsım adına bu resimleri yaparken mutluluk içerisinde ve zevkle yapıyorum. Buda emekle birleştiği zaman kesinlikle ortaya güzel çalışmalar çıkıyor. Kötü olanı güzelleştirmek insanın içini kapatan bu şehir hayatına ne kadar ufak da olsa bir renk katma gayretindeyiz. Bunu tam anlamıyla başardığımızı söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Altan, "Şu an ama önümüzdeki süreç içerisinde ve zamanla daha fazla çalışma yapmak ve bunları hazır hale getirmek için uğraşacağız. En büyük motivemiz sizlerin bize güzel mesajları ve teşekkürleri oluyor. Gerçekten biz daha çok mutlu oluyoruz ve şevke geliyoruz. Bu sokakta hayat var projesiyle başladık. Niğde'de artık bütün sokaklarda hayat olmasını hedefliyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek'e, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörümüz Muhsin Kar hocamıza ve Belediye Başkanımız Emrah Özdemir'e ve Niğde halkına teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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