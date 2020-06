BÜ Rektörü Çapak, " Biz her zaman vatandaşlarımızın destekçisi olacağız" Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği ile önemli bir protokol imzaladıklarını belirten Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Yeter ki bizim insanımız, hayvan besleyeceğiz, biz üretim yapacağız desin.

Bingöl Üniversitesi ile Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği arasında süt sığırcılığı faaliyetlerinin ve damızlık sığır yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, yetiştiricilerin sağlıklı damızlık düve ve boğa ihtiyacını karşılamak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.Rektörlükte düzenlenen protokolün imza törenine Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır ve Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Başkanı Doğan Koç katıldı.

Yapılan protokol hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl'ün sığır yetiştiriciliği açısından Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, üniversite olarak sığır yetiştiriciliğini geliştirmek ve yeniden yaygınlaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Prof. Dr. Çapak, "İşbirliği protokolü kapsamında Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimiz uygulama alanında bulunan 950 metre kare hayvan barınağı, sağımhane, hayvan gezinti alanları, büyük bir alandan oluşan sundurma, silaj çukuru ve buzağı barınakları için iki dönüme yakın alanı süt sığırcılığı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için birlikte kullanacağız. Yeter ki bizim insanımız biz hayvan besleyeceğiz, biz üretim yapacağız desin. Biz her zaman onların yanında ve destekçileri olacağız. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüz, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi başta olmak üzere ilgili birimlerimizdeki akademisyenlerimiz de her zaman katkı sunacaklar. Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne teknik destek ve eğitici personel katkısını sunmaya her zaman hazırız. Bingöl'ümüzde hayvancılığın ilerlemesine vesile olur İnşallah" diye konuştu.

Birlik başkanı Doğan Koç ise," Rektörümüz Bingöl'ün kalkınması için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Üniversitemizin Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, besicilerimiz için kapılarını her zaman açık tutuyor. İş birliği kapsamında süt sığırcılığı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, üyelerimizin damızlık düve ve boğa ihtiyacını karşılamak amacıyla, yetiştiricilik faaliyetlerinde Üniversitemizin bilgilendirme ve eğitim konusunda uzman desteği bizim için çok önemli"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

