Bu Projede Tüm Daireler Güneye Bakıyor

Mod Gayrimenkul'ün Bahçelievler'deki projesi Mod Bahçelievler, tam bir aile konsepti olarak karşımıza çıkıyor. Hepsi balkonlu olan daireler aynı zamanda peyzaj manzaralı… İşte projenin tüm detayları, fiyatları ve Mod Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yirik'in, projemlak.com'a yaptığı o özel açıklamalar…



MOD BAHÇELİEVLER HAKKINDA BİZE BİLGİ VERİR MİSİNİZ?



Mod Gayrimenkul Yatırım A. Ş, hem şirketimizin adı MOD hem de markamızın adı MOD. MOD Bahçelievler olarak burası yaklaşık 7 bin 250 m2 bir arsa üzerinde geliştirdiğimiz bir proje. Arsa kendimize ait. Bu arsa 22 bin 700 m2 kapalı alan var bu arsa… Yaklaşık 16 bin m2 satılabilir alan var. Bu arsaya 84 tane daire yapıyoruz. Sadece 6 tanesi 2+1 geri kalanı 3+1 ve 4+1 daireler. M2'lerimiz de büyük. 2+1'ler 163 m2, 3+1'ler 184-187 m2. 4+1'lerimiz de 221 m2. Tamamen burayı aile projesi olarak konumlandırdık. İçinde hiç 1+1 yok. Açıkçası aileler 1+1 olan projelere çok girmek istemiyor. Bu yüzden bu projeyi tamamen aile projesi olarak düşündük. Projemiz 84 dairenin hepsi güney cepheye bakıyor. En önemli özelliğimiz bu, hepsi balkonlu, hepsi peyzaja bakıyor. Ayrıca projemizde her katta 2 daire var. Sosyal tesis anlamında kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness ve buhar odalarımız var.



MOD BAHÇELİEVLER'İN SATIŞINA NE ZAMAN BAŞLADINIZ?



Geçen sene Ağustos ayında ön talep almaya başladık. Şuan da yüzde 50'yi geçtik. Satışlarda bir sıkıntı yaşamıyoruz çünkü çevrede 1+1 konut projesi olmayan tek proje bize ait. 1+0'lar yasaklandı ve bu konuda doğru bir karar alındığını düşünüyoruz. Çünkü bu çok insani bir yaşam alanı olmuyor. O yüzden biz bu kararı destekliyoruz.



MOD BAHÇELİEVLERDE METREKARE FİYATLARI NEDİR?



5 bin – 6 bin bandında diyebiliriz. Geçen yıl 4 bin 950 liradan başladık şimdi 6 bin liraya doğru çıkıyor.



YATIRIMCI NEDEN MOD BAHÇELİEVLERİ TERCİH ETMELİ?



Burası bir aile projesi, şuan 1+1 furyası var ama ben uzun vadede ciddi anlamda 1+1'lerde arz fazlası olacağını hissediyorum. İçinde 1+1 olmayan ağırlıklı ailelerin oturduğu projeler uzun vadede çok ciddi prim yapacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. İkincisi bu bölgede fabrikaların arasında arsalar üretebiliyorsunuz. Fabrika alanlarından, ticari alanlardan dönüşümler yapılıyor burada ama bizim bu arsamız; etrafında ailelerin oturdu son arsa… başka bir arsa bu bölgede yok. Burası şehir içi bir yer.. Şuan Atatürk Havalimanına bağlayan, hem üçüncü havalimanını şehrin merkezine bağlayan Basın Expres kullanılacak. Buradan Basın Expres'e ulaşım çok kolay. Yeni yapılan Ataköy- ikitelli metro hattına 150 metre mesafedeyiz. 2019'un ilk çeyreğinde açılacak o metro hattı. Bizim teslim süremizden 4-5 ay sonra açılmış olacak metro…



YATIRIMCI NE KADAR KAZANIR, BİR PRİM ÖNGÖRÜNÜZ VAR MI?



Yatırımcı için biz şöyle bir hesapta bulunduk. Bizim ilk sattığımız fiyatla, son sattığımız fiyat arasında yüzde 40 getirici olacağını hesaplıyoruz. Bu oranın 2 yıl içinde olacağını öngörüyoruz.



MÜŞTERİLERİNİZE YÖNELİK KAMPANYALARINIZ OLACAK MI?



Ara ara kampanyalar yapıyoruz. Belirli dönemlerde gerek mobilya, beyaz eşya hediye ediyoruz. ya da ödeme planlarında biraz esnek tutuyoruz. Bizim en büyük artımız esnek ödeme planlarımız. Esnek ödeme planı derken, biz elimizden geldiği kadar müşterinin ödeme planlarına uymaya başlıyoruz. Yüzde şu kadarını peşin vereceksin gerisini şu kadar taksitle ödeyeceksin, başka da bir şey kabul etmeyiz diye bir yapımız yok. Örneğin 300 bin lira peşinatı olan bir müşterimiz, şu tarihte şu kadar gelecek, bu tarihte bu kadar gelecek diyorsa bu da bizi yormayacaksa, elimizden geldiğince müşterimize uyum sağlıyoruz.



ŞUAN UYGULADIĞINIZ ÖDEME PLANINIZ NEDİR?



Şuan maksimum 24 ay taksit sunuyoruz. Önceden 36 ay vade yapıyorduk. Onun dışında balon ödemeler araya yerleştiriyoruz. İsterse müşterimiz Deniz Bank ve İş Bankası ile garantörlük anlaşması var. İsteyen müşterimiz projenin harfiyatından itibaren İş Bankası ve Deniz Bankasından kredi kullanma imkanına sahipler. Ama ağırlıklı olarak bizim MOD ödeme planımızdan faydalanmaya çalıştılar.



TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?



2018 Eylül ayında..



MOD BAHÇELİEVLER'DEN BAŞKA PROJENİZ VAR MI?



Basın Express yolunda bir arsamız var. Mülkiyeti yine bize ait. Orası 10 dönümden fazla bir alana sahip. Orda 1+1 ve açık mutfaklı 2+1 ağırlıklı altı da komple dükkan olan bir proje hazırlığı yapıyoruz. MOD Express adını verdiğimiz projenin inşasına 2018'de başlayacağız.



Sümeyra Kırca - Özel Haber



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