Bu proje sayesinde öğrenciler tableti, telefonu ve bilgisayarı unuttu

Eğitim sisteminde çığır açacak proje

Öğrenciler oyun oynayarak farkında olmadan öğreniyor

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki:

"Finlandiya ve diğer eğitim sistemleri örnek gösteriliyor. Aslında kaynak bizde"

"İnşallah bu proje tüm okullarda uygulanarak daha başarılı daha mutlu çocuklar yetiştireceğiz"



SAMSUN - Samsun'da bir ilkokulda yürütülen "İşte Oyun Projesi" ile öğrenciler oyun oynayarak farkında olmadan öğreniyor. Eğitimde çığır açacak proje sayesinde öğrenciler tableti, telefonu ve bilgisayarı unuttu.

Oyun temelli eğitimi amaçlayan "İşte Oyun" projesiyle, öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor. Türkçe, matematik, fen ve sosyal içerikli oyunlar, eğitimin bir parçası oluyor. Öğrenciler severek öğrendikleri için öğrenme süreleri kısalıyor ve öğrendikleri daha kalıcı alması sağlanıyor. Öğrenciler öğrendikleri oyunları okul dışında aileleri ve arkadaşları oynamayı sürdürüyor. Çocukları bilgisayar, tablet, telefon oyunlarından uzaklaştıran proje, çocukların daha sosyal bireyler olmasını sağlıyor. Köprü, top dolaştırma, istop, bardak, labirent, molekül, gibi oyunlarla eğitimin birleştirildiği projede yaklaşık 20 oyun bulunuyor. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından hazırlanan proje, Kazım Özdemir İlkokulu ve Gazipaşa İlkokulu ortaklığı ile yürütülüyor.

Projeye için Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden danışmanlık desteği alındı. Projeye başlamadan önce zümre öğretmenleri Ankara Üniversitesine giderek projenin uygulama yöntemleri hakkında uzmanlardan destek aldı. İyi bir verim alınan projenin ikinci dönem İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullarda uygulanması hedefleniyor. Yıl sonunda 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğretmenleri hangi konuyu hangi oyunla anlattığına dair olan bilgilerin yer alacağı bir kılavuz kitap hazırlanarak gelecek yıllar bu kılavuza göre eğitimlere devam edilecek.

"Farkında olmadan öğreniyorlar"

Proje hakkında bilgi veren Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, çocukların normalde oynadıkları oynadıkları okulda "İşte Oyun Projesi" ile devam ettirdiklerini belirterek, "Çocuklar okula başlayana kadar zamanlarını çoğunu oyun oynayarak geçiriyorlar. Okula başlayınca oyun etkinlikleri bitiyor ve birden sıra düzenine geçiyorlar. Bu da çocukları olumsuz yönde etkiliyor. Biz de bu süreci yumuşatmak için önce öğretmenlerimize oyunları öğreterek dersle birlikte öğrencilere vermeye başladık. Bunun çok güzel sonuçlarını almaya başladık. Çocukların daha fazla derslere katılımına yönelik sonuçlar ortaya çıktı. Çocukların özgüveni arttı, özgüveni artan çocuklar daha başarılı oldular. Oyunlarımız değerler üzerine kurduk. İşbirliği, adalet, paylaşma duygularını çocuklarımız bu sayede kazanıyorlar. Çocuklar bu oyunlar sayesinden sosyalleşmeyi, paylaşmayı ve işbirliğini öğrendiler" dedi.

"Okuma-yazmayı klasik sistemde 4 ay, bu sistemde 2 ayda öğrendiler"

Bu projeye başladıktan sonra 1. sınıfların iki ay içerisinde okuma-yazmaya geçtiklerini belirten Tiryaki, "Klasik sistemde 4 ayda okuma-yazmaya başlayan öğrenciler bu sistemle iki ay içerinde okuma yazmayı çözdüler. Çocuklar gündüz oynadıkları oyunu akşam aileleri ile oynuyor. Aslında çocuklar farkında olmadan oyun değil ödev yapıyorlar. Eğlenceli olduğu için öğrenciler ailelerine oyunu oynamak için ısrar ediyorlar. Bu proje aile ve okul boyutuyla güzel bir hal aldı" diye konuştu.

"Bu sayede çocuklar tableti bilgisayarı unuttu"

"Önceden çocuklarının tablet, bilgisayar, telefonla oynadığını belirten aileler şimdi çocuklarının bu oyunları oynamak istediğini söylüyor" diyen Tiryaki, şunları kaydetti: "Bu sayede 'çocuklar tableti bilgisayarı unuttu' diye ailelerden dönüşler alıyoruz. Proje ile öğretmenlerimiz de daha aktif hale geldi. Dersle ilgili daha neler yapabileceklerini araştırmaya başladılar. Bu süreçte Ankara Üniversite Eğitim Bilimleri Fakültesindeki hocalarımızdan destek aldık. Öğretmenlerimiz hizmet içi eğitimi aldı. Milli Eğitim Müdürümüzün talimatıyla bu projeyi ikinci dönem tüm okullarda uygulamaya başlayacağız. Finlandiya ve diğer eğitim sistemleri örnek gösteriliyor. Aslında kaynak bizde. İnşallah bu proje tüm okullarda uygulanarak daha başarılı daha mutlu çocuklar yetiştireceğiz.