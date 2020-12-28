Bu proje ile öğrenciler hem kış hem de pandemi dönemini eğlenceli geçirecek
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Bu proje ile öğrenciler hem kış hem de pandemi dönemini eğlenceli geçirecek

28.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:53
Bu proje ile öğrenciler hem kış hem de pandemi dönemini eğlenceli geçirecek

eTwining uluslararası projesi olan 'Büyülü Kış' ile 6-10 yaş arasındaki öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde yeni arkadaşlıklar edinerek takım çalışması ruhunu öğrenecek.

eTwining uluslararası projesi olan 'Büyülü Kış' ile 6-10 yaş arasındaki öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde yeni arkadaşlıklar edinerek takım çalışması ruhunu öğrenecek.

Melikgazi 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 1/L Sınıfı Öğretmeni Fatma Yakutsoy Yılmaz, "Projemiz kış temasına yönelik etkinlikleri barındıran bir projedir. 6-10 yaş arası öğrencilere yönelik planlanmıştır. Projemiz için belirlenen çalışma takvimi 4 aylık bir süreci kapsamaktadır" dedi.

Yılmaz, " Öğrencilerimizin kışın yapılacak aktivitelere yönlendirilmesi, el becerilerini geliştirici faaliyetler yapmalarına imkan vermesi ve proje takviminde belirtilen 'sokak hayvanlarını besleme ünitesi hazırlama, atkı örerek ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırma' gibi sosyal sorumluluk ve bilinci geliştirmesi gibi hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz" ifadesinde bulunarak proje ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Tüm bunları yaparken işbirliği ve takım çalışması ruhunu oluşturmak, çevrim içi toplantılar düzenleyerek yeni arkadaşlıklar kurmak, kendini ifade edebilmek ve ortak bir hedef için çalışabilmek, anketlere katılmak, multimedya araçlarını düzeylerine uygun bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve özellikle uzaktan eğitim sürecinin yaşandığı şu günlerde velilerimizi de çalışmalarımızın içinde görmek bizim yan hedeflerimizdir.

Projeye ülkemizin farklı şehirlerindeki 10 farklı sınıfın yanı sıra Avrupa'nın da 5 farklı ülke ve okulundan öğretmen ve öğrenciler katılmaktadır. Çocuklarının ve öğrencilerin bu etkinliklerden faydalanmalarını isteyenler projenin "Büyülü Kış" ismiyle Instagram, Facebook ve Blogger hesaplarını ziyaret edebilir" - KAYSERİ

Bu proje ile öğrenciler hem kış hem de pandemi dönemini eğlenceli geçirecek
Bu proje ile öğrenciler hem kış hem de pandemi dönemini eğlenceli geçirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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