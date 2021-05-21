Bu pozlar 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı
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Bu pozlar 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı

Bu pozlar 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşi olan Kylie Jenner, paylaştığı fotoğrafla rekor kırdı. Tanga bikinili karelerini yayınlayan yıldız, 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı. İşte detaylar...

Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner, bikinili pozlarıyla olay oldu.

Bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayan Jenner, teknede verdiği pozlarla kısa sürede gündem oldu.

Tanga bikini giyen Jenner'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Instagram'da 233 milyon takipçisi olan Jenner, yaptığı her fotoğrafla gündem olmayı başarıyor.

Tekneye çıkan Jenner'i görevlinin yıkaması ise dikkat çekti.

Bu pozlar 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı
Bu pozlar 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı
Bu pozlar 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı
Bu pozlar 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı
Bu pozlar 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı

Kaynak: Snob Magazin

Peş peşe bikinili pozlarını paylaşan Kylie Jenner, saatler içinde rekor beğeniye ulaştı
Peş peşe bikinili pozlarını paylaşan Kylie Jenner, saatler içinde rekor beğeniye ulaştı
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