Kurban öncesi harekete geçen hırsız "pireler" yakayı ele verdi
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Kurban öncesi harekete geçen hırsız "pireler" yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - Haberler | 3. Sayfa

Kurban öncesi harekete geçen hırsız "pireler" yakayı ele verdi Ege Bölgesi genelinde çok sayıda hayvan hırsızlığı olayına karışan ve kendilerini 'Pire' ailesi olarak adlandıran 5 kişilik suç şebekesi yakalandı Ege Bölgesi'nde 'Pire' ailesi olarak bilinen ve birçok hırsızlık olayına karışan...

Kurban öncesi harekete geçen hırsız "pireler" yakayı ele verdi

Ege Bölgesi genelinde çok sayıda hayvan hırsızlığı olayına karışan ve kendilerini 'Pire' ailesi olarak adlandıran 5 kişilik suç şebekesi yakalandı

DENİZLİ - Ege Bölgesi'nde 'Pire' ailesi olarak bilinen ve birçok hırsızlık olayına karışan suç şebekesi, yaklaşan kurban öncesi Denizli'de ortaya çıktı. Anne, baba, oğul ve dayıdan oluşan şebeke, JASAT'ın titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 8-14 Haziran 2021 tarihlerinde Buldan ve Güney ilçelerinde toplam 12 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde Buldan ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde yapılan detaylı araştırmada olayı Süleyman P. (44), Zekiye P. (41), Emre P. (17), Teksin U. ve Ali K. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlık için geldikleri aracı saatler düren güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek bulan JASAT, şüphelilerin adreslerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.

Şüpheliler Denizli JASAT koordinesinde yapılan operasyon sonucu Manisa'daki adreslerinde yakalandı. Ege' bölgesindeki Uşak, Manisa, İzmir, Afyon, Çanakkale, Kütahya ve Denizli illerinde çok sayıda benzer suça karıştıkları tespit edilen ve kendilerini 'Pire' ailesi olarak adlandıran şebekenin evlerinde yapılan aramada 2018 yılında çalınmış olan ve kayıp silah olarak aranan 1 adet av tüfeği ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Yapılan operasyon sonucunda 3 faili meçhul olayı aydınlatan JASAT ekipleri, şüphelileri sorgulamak üzere Denizli'ye getirdi. Yapılan GBT sorgusunda anne Zekiye P'nin 8, baba Süleyman P'nin 7, Zeliha P'nin erkek kardeşi Teksin U'nun ve suç ortakları Ali K'nın 13 suç kaydının olduğu belirlendi. İfade işlemleri tamamlanan bu şüphelilerle birlikte suça karışan çiftin oğulları Emre P. adliyeye sevk edildi.

Kurban öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' yakayı ele verdi
Kurban öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' yakayı ele verdi
Kurban öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' yakayı ele verdi
Kurban öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' yakayı ele verdi
Kurban öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' yakayı ele verdi
Kurban öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' yakayı ele verdi
Kurban öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' yakayı ele verdi
Kurban öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas

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