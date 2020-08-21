Bu pazarda satıcılar da üreticiler de kadın
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Bu pazarda satıcılar da üreticiler de kadın

Bilecik'te kadınların evlerinde ürettiği el emeği ürünlerini satabileceği "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı.

Bu pazarda satıcılar da üreticiler de kadın
21.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:02

Bilecik'te kadınların evlerinde ürettiği el emeği ürünlerini satabileceği "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı.

Kadınların ekonomisine destek olmak amacıyla yaptıkları ürünler açılan pazarda satılacak. Bu sayede kadınlar gelir elde etmiş olacak. Birbirinden farklı ürünler vatandaşların beğenisine de sunulmuş olacak. Kadınlar açılan pazardan memnun olurken, her geçen gün gelişeceğini düşünüyor. El emeği ürünlerin satılacağı pazara vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

"Kadınlarımızın faydasına olan bir çalışmada yer aldığımız için çok mutluyum"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin açılış konuşmasında, "Kadınlarımızın faydasına olan bir çalışmada yer aldığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullanarak, şunları söyledi:

"Kent Konseyi kendine has bir yer, özel bir yer. Bizim sadece birlikte iş yapmayacağız ayrıca bizim de eleştireceğiz bir kurum. O yüzden ben buraya katılmaktan çok mutluyum. Çok yakın bir geçmişte kuruldu. Kurulur kurulmaz, biraz önce sayın vekilimin de söylediği gibi bir ortak akıl yan yana geldiğinde hemen bir şeyler üretmeye başlıyor. Ülkenin kurtuluşu üretim ve kadında bu proje her ikisini birleştirmiş örnek olmuş bir proje ülkenin geleceği bana göre kadınlarımızda ve üretimi artırmakta. Bunun her ikisi birleşip burada örneği olması aslında çok anlamlı. İlk ortak akıldan ilk projenin de bu olmasından da çok anlamlı. Demek ki insanlar yan yana geldiğinde toplum için en doğrusunu katılımcı bir mantıkla hemen bulabiliyor. Bu bize bir örnek teşkil ediyor. Bu çerçevede Bilecik'te tüm yönetimi katılımcı bir hale getirirsek bütün halkı katarsak halkla birlikte bir şeyler yaparsak. Bilecik için en doğru yapacağımızın bu en önemli göstergesi bence."

"Burada ortak aklın ortak fikrin ve projenin ürünlerini görüyoruz"

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise gerçekleştirilen projenin önemine değindi. Projede emeği olan herkese teşekkür ettiğini ifade eden Milletvekili Tüzün, şunları söyledi:

"Kent Konseyi gecikmeli de olsa sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile birlikte ilimizde gerçekleştirilmesi ve kurulmasının ne kadar önemli olduğunu bugün burada ispatlamış oluyoruz. Kentte yaşayan insanlar kadınıyla erkeğiyle kentin yönetiminde söz sahibi olduğu müddetçe ortak aklı, ortak proje ve ortak fikri bir araya getirip hem kentin geleceği hem de bir kentte yaşayan insanların ekonomik geleceği ile ilgili fikir verebilecek bir duruma imkan verdiği için çok önemsiyorum ve bu anlamda kent konseyinin kurulmasında katkıları olanlara çok teşekkür ediyorum."

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise konuşmasında, "Burada el emeği göz nuru ürünleri evlerinde işleyen ve hayatımıza anlam katan kadınların bu sokakta yeni bir yer açıp, ürünlerini satma ve tanıtma fırsatı vermiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekili Tüzün, Başkan Şahin ve katılımcılar, kadınlar ile sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Üretici Kadınlar Pazarında ürünlerini sergileyen kadınlar da pazarın kurulmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bilecik Kent Konseyi önünde kurulan pazarın açılışına Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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