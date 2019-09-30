30.09.2019 21:59

Bu pazarda '1 TL' 2 bin 200 TL'den satılıyor

Denizli'de ilk defa kurulan antika pazarı yoğun ilgi gördü

Ayda iki defa kurulan antika pazarından bir birinden değerli ve güzel ürünler görücüye çıktı

DENİZLİ - Denizli'de iki haftada bir kurulmaya başlanan antika pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Pazarda en çok dikkat çekici ürünler ise fiyatı yaklaşık 2 bin 500 TL'yi bulan ve İsmet İnönü döneminde basın antika paralar oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği tarafından kentte ayda iki defa kurulmaya başlanan 'antika pazarı' yoğun ilgi görürken, pazarın Ege Bölgesi'nde ilk olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar, Eskişehir, Aydın, Uşak, Kütahya, İzmir, Bursa ve Ankara gibi kentlerden de satıcılar pazarda tezgah açarken birbirinden değerli ve güzel eski dikiş makinesi, fotoğraf makinesi, daktilo, gramofon, televizyon, radyo, kılıç ve para gibi ürünler görücüye çıktı.

Pazarda en çok ilgi gören ürünlerin başında ise özenle korunup saklanan eski paralar oldu. Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü zamanında basılan ve özel bir teknik ile kaplanan '1 Türk Lirası' görenleri kendine hayran bıraktı. Fiyatı 2 bin 200 TL'yi bulan parayı koleksiyonerler dikkatle inceledi. Para koleksiyoncuları ayrıca paranın nasıl saklanması ve orijinal olup olmadığını da İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Koleksiyoncular özellikle paranın kabartma ve natürelliğinin önemli olduğunu kaydederek ayrıca buruşuk ya da yıpranmış olmamasına da dikkat ettiklerini ifade etti.

Pazarımız büyük ilgi gördü

Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği Başkanı Faruk Demirdöğer, dernek olarak pazar kurmaya karar verdiklerini ve bunun çok iyi olduğunu söyledi. Demirdöğer, "Pazarımızın ilkini kurduk, kurarken de antika satıcılarımıza sosyal medyadan ulaştık. Onlarda sağ olsun bizleri kırmadı ve ayda iki defa pazar günleri kurmaya karar verdik. Çevre illerden gelen arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı ve pazarımızı açtık" dedi.

Antika pazarı ayda iki defa Pazar günleri İncilipınar Mahallesi kapalı pazar yerinde açılacak.

Kaynak: İHA