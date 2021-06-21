Bu Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Kararları ne zaman uygulanacak? Pazar günü yasağı ne zaman başlayacak?
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Bu Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Kararları ne zaman uygulanacak? Pazar günü yasağı ne zaman başlayacak?

Bu Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Kararları ne zaman uygulanacak? Pazar günü yasağı ne zaman başlayacak?
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21 Haziran Kabine kararları ne zaman uygulanacak? Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bu Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Kararları ne zaman uygulanacak? Pazar günü yasağı ne zaman başlayacak?

21 Haziran Kabine kararlarıne zaman uygulanacak? Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bu Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Kararları ne zaman uygulanacak? Pazar günü yasağı ne zaman başlayacak?

BU PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı yapılan açıklamada Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı. Peki, Bu Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni alınan Kabine Kararları 1 Temmuz itibari ile başlayacak.

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Bu Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Kararları ne zaman uygulanacak? Pazar günü yasağı ne zaman başlayacak? - Haberler
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