Bu Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Kararları ne zaman uygulanacak? Pazar günü yasağı ne zaman başlayacak?

21 Haziran Kabine kararları ne zaman uygulanacak? Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bu Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine Kararları ne zaman uygulanacak? Pazar günü yasağı ne zaman başlayacak?