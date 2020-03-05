Bu pazar antika pazarı
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Bu pazar antika pazarı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan "Antika Günleri"nin altıncısı düzenlenecek.

05.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:32
Bu pazar antika pazarı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan "Antika Günleri"nin altıncısı düzenlenecek.


Her ayın ikinci Pazar günü gerçekleşen organizasyon Türkiye'nin dört bir yanından antika severleri buluşturmaya devam ediyor. Antika ev eşyalarından, ahşap ürünlere, sanat eserlerinden askeri malzemelere kadar pek çok ürünün sergilendiği Antika Pazarı 8 Mart Pazar günü Harman Mahallesi Meydanında kurulacak.


"Harman Meydanına Tarihi Yolculuk" sloganıyla gerçekleşen Antika Günleri'ne vatandaşların yoğun katılımı bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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