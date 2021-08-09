Bu parkta çocuklara trafik eğitimi verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alana Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılıyor. Proje kapsamında, 6 bin 500 metrekare sürüş parkuru 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez binası tamamlanan çocuk trafik eğitim parkında, kaldırım andezit bordür ve baskı beton kaldırım imalatları yapılıyor.

ÇOCUKLARDA TRAFİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURULACAK

Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi ile çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta oluşturmak amaçlanıyor. Proje ile yaya geçitleri, sinyalize ve dönel kavşaklar, bisiklet ve araç yolları, tren yolu geçitleri, trafik işaret ve levhaları yapılacak. proje kapsamında 7-12 yaş arası çocuklara eğitimler verilecek.

PARKURUN ASFALTLAMASI YAPILDI

Öğrencilerin pratik ve teorik eğitim alacağı 6 bin 600 metrekare sürüş parkuru ve otopark alanına asfalt serimi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 1. 300 ton asfalt serilerek yapıldı. Parkur ve otoparkın binder asfaltlaması gerçekleştirildi. Son kat aşınma asfaltı ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

Kaynak: Habermetre