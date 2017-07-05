Bu Parayı Sana Yedirmem" Deyip Katliam Yaptı

Bursa'da bir kişi, eski eşine açtığı 42 bin liralık icra davasını kaybedince katliam yaptı. Eşinin avukatını öldüren, bir polis memurunu da şehit eden şahıs, eşini yaralayıp intihar etti.



Bursa'da 37 yaşındaki Musa Güler, 2014 yılında boşandığı eşi Emine Deş'in açtığı 42 bin liralık icra davasını kaybedince terör estirdi. Eşi ile son kez telefonla görüşüp "Bu parayı ben sana yedirmem" diyen Güler, pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy'u, ardından eski eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede kendisini engellemeye çalışan polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit etti. Güler daha sonra intihar etti. Avukat Aksoy kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



3 kişinin hayatını kaybettiği dehşetin ardından Bursa Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"04.07.2017 günü saat 20.15 sıralarında ilimiz Gemlik ilçesi Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen olay ile ilgili olarak; şüpheli Musa Güler isimli şahıs 2014 yılında boşanmış olduğu eski eşi Emine Deş ile ortak mallarına haciz konduğu esnada haciz işlemini gerçekleştiren CHP Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy'u Gemlik ilçesi Çarşı bölgesinde tüfek ile yaraladıktan sonra eski eşi Emine Deş'in ikametine giderek Emine Deş'i aynı tüfek ile yaraladığı ve daha sonra da Gemlik Adliyesi'ne geldiği ve adliye girişinde görevli bulunan polis memuru İdris Büyüksönmez'in arka kısmından yaklaşarak hiçbir şey söylemeden tüfek ile ateş etmek suretiyle yaraladığı ve daha sonra adliye binasına girdiği kamera görüntülerinden tespit edilmiş burada da aynı pompalı tüfek ile intihar ettiği ve olay yerinde öldüğü anlaşılmış, polis memuru İdris Büyüksönmez, ilçe devlet hastanesinde yapılan müdahale sonucunda hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün saat 22.20'de şehit olmuş, Avukat Özgür Aksoy'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edilmiş Özgür Aksoy da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiş, şüpheli Musa Güler'in eski eşi Emine Deş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



(İHA)