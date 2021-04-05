Bu oyuncaklar başka, çocukları geleceğe hazırlıyor
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Bu oyuncaklar başka, çocukları geleceğe hazırlıyor

İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ - Haberler | Yerel

Bu oyuncaklar başka, çocukları geleceğe hazırlıyor Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Kartal'ın geliştirdiği bilimsel oyuncaklarla çocuklar matematik ve fen gibi birçok farklı alanda yeteneklerini geliştiriyor Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr.

Bu oyuncaklar başka, çocukları geleceğe hazırlıyor

Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Kartal'ın geliştirdiği bilimsel oyuncaklarla çocuklar matematik ve fen gibi birçok farklı alanda yeteneklerini geliştiriyor

SİVAS - Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Kartal'ın geliştirdiği bilimsel oyuncaklarla çocuklar matematik ve fen gibi birçok farklı alanda yeteneklerini geliştiriyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Kartal, çocukların sayısal zekalarını kullanabilmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Kartal'ın yaptığı bilimsel oyuncaklar sayesinde çocuklar oyun oynarken analitik düşünme, hızlı karar verebilme gibi yeteneklerini geliştiriyorlar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kartal "Projeye yaklaşık 6,5 yıl önce başladık. Çıkış noktamız da çocukların matematik ve fen alanlarında eksikleri olduğunu tespit etmemiz oldu. 'Çocuklara matematiği ve feni sevdiremiyoruz, öğretemiyoruz' şeklinde bir problemle karşılaştık. Bu sorun ulusal ve uluslararası sınavlarda da karşımıza çıktı. Liselere Geçiş Sınavı ve üniversite sınavında gördük ki; çocukların fen, fizik, kimya, matematik ortalamaları düşük. Biz bu ortalamaları nasıl yükseltebiliriz sorusuyla başladık işe ve Teknokent'e bir proje sunduk. Bu sorunu ortadan kaldırmak için eğitim materyalleri tasarlayacağız dedik ve projemiz kabul edildi" şeklinde konuştu.

Osmanlı dönemi oyuncakları yapılıyor

Dr. Öğr. Üyesi Kartal, Osmanlı döneminde oynanan oyuncakları da geliştirdiklerini belirterek, "Oyuncaklarda kesinlikle plastik kullanmadık. Organik ve geri dönüştürülebilir olması oldukça önemli. Şu anda da kendi özgün ürünlerimiz başta olmak üzere dünyadaki oyuncak örneklerini de koleksiyonumuza katarak zengin bir içerik oluştu. Bu arada tabii kendi kültürümüzü de unutmadık. Osmanlı döneminde oynanan oyunları geliştirerek, örneğin şehzade oyuncakları, kendi kültürümüzdeki oyuncakları da gün yüzüne çıkarttık. Ahşaptan imalatları yapıldı ve tüketicilere sunuldu. İstenildiğinde okul içi ve bireysel oyuncaklar Teknokent'ten temin edilebiliyor. Yaklaşık 16 tane alan uzmanı hocamızla birlikte bu fikirlerin prototip ürünlerini üniversitemizde geliştirdik ve bunları MEB'e sunduk. Bu ürünlerin tamamı Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir sergide gösterildi. Bu ürünlerin seri üretimleri yaptırılarak Türkiye'deki tüm özel eğitim veren okullara dağıtımı yapıldı. Türkiye'deki teknokentler arasında hem Ar-Ge anlamında hem de özel eğitim anlamında sadece biz çalışıyoruz diyebiliriz. En büyük mutluluk kaynaklarımızdan biri de bu oldu" dedi.

Bu oyuncaklar başka, çocukları geleceğe hazırlıyor
Bu oyuncaklar başka, çocukları geleceğe hazırlıyor
Bu oyuncaklar başka, çocukları geleceğe hazırlıyor
Bu oyuncaklar başka, çocukları geleceğe hazırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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