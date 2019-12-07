Bu otomobilden sağ çıktı
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Bu otomobilden sağ çıktı

Bursa'da yol kenarında duran kamyonete arkadan çarpan jip hurdaya dönerken, 74 yaşındaki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

07.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:29
Bu otomobilden sağ çıktı

'da yol kenarında duran kamyonete arkadan çarpan jip hurdaya dönerken, 74 yaşındaki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Bursa yolu Akiniş rampasında meydana geldi. Bursa'dan 'e doğru seyir halinde olan Hikmet O. (74) idaresindeki 16 JNN 33 plakalı jip, arazı sebebiyle yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtulan Hikmet O., 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hurdaya dönen lüks jip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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