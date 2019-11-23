Bu otomobilden sağ çıktı
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Bu otomobilden sağ çıktı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay durağına çarparak devrildi.

23.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:28
Bu otomobilden sağ çıktı

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay durağına çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ş.H.C.'nin (21) sürücüsü olduğu 38 KS 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarparak devrildi. Devrilen otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken sürücü Ş.H.C. yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı Ş.H.C., ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin ardından devrilen otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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