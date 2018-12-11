Bu Organizasyonda Kazanmanın Ve Kaybetmenin Önemi Yok

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 6. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası ve Minikler Şenliği'nde 2 farklı kategoride 22 okul basketbol takımı mücadele edecek. Parke üzerinde yarışma fırsatını yakalayan potanın minik dev adamlarının ve perilerinin keyif dolu müsabakaları 21 Aralık 2018 tarihine kadar Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde devam edecek.

PARKE ÜZERİNDE TATLI REKABETE HAZIRLIK

6. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası Minikler Şenliği'nde en önemli amaçlarının oyuncuların eğlenmesi ve güzel zaman geçirmesi olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, organizasyon ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 6. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası, 2 farklı kategoride yarışmacı 22 farklı okul takımından 300'ün üzerinde sporcu öğrencilerimizin mücadelesine sahne olacak. Minikler Şenliği'nin benzer geleneksel organizasyonlarından farkı, oyuncuların eğlenmesini ve güzel zaman geçirmesini amaçlayan bir etkinlik olması. Kazanmanın ve kaybetmenin önemli olmadığı Minikler Şenliği'nde amaç oyuncuları yarıştıkları kategorilerde ve ilerleyen yıllarda karşılaşacakları rekabete hazırlamaktır. Bu organizasyonun bir diğer amacı ise il genelindeki ortaokullarda eğitim gören miniklerin kaynaşmasını sağlamak. Turnuvaya katılan yüzlerce minik basketbolcu parke üzerinde buluşarak yeni arkadaşlar edinecek ve onları daha iyi bireyler yapacak olan çok değerli anılar biriktirecekler. Kupaya katılan tüm okul takımlarımıza başarılar diliyorum."

BU ORGANİZASYONA KATILMAK MUTLULUK VERİCİ

Kupanın kızlar ve erkekler kategorisindeki katılımcı ekiplerinden Batıkent Ortaokulu Basketbol Antrenörü Gülden Yorgancı Güvenöz, geleneksel organizasyona katılmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Antrenör Güvenöz, kupada elde ettikleri ilk galibiyet sonrasında yaptığı açıklamada, "Geleneksel Kurtuluş Spor Etkinliklerine katılmak ve yarışmak mutluluk verici. Minik basketbolcularımız bu turnuvada önemli bir deneyim kazanacaklar. Sporcu öğrencilerimiz bu platformda sadece basketbol öğrenmiyor; takım arkadaşlarına, rakiplerine ve müsabakayı yöneten hakemlere sevgi ve saygı duymayı da öğreniyorlar. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum, güzel bir turnuva olsun " ifadelerini kullandı.