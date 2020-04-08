Bu okulun evdeki öğrencileri sıkılmıyor; her güne yeni bir etkinlik İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da bir ortaokulun idarecileri ve öğretmenleri, eğitim-öğretime verilen arada öğrencilerinin evde sıkılmaması için 'Her yeni güne yeni bir etkinlik' projesi başlattı.

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da bir ortaokulun idarecileri ve öğretmenleri, eğitim-öğretime verilen arada öğrencilerinin evde sıkılmaması için 'Her yeni güne yeni bir etkinlik' projesi başlattı. Öğrenciler proje kapsamında evdeki büyüklerinin oyunlarını oynuyor, mutfağa girip tarif deniyor, film izliyor, origami ve spor yapıyor, önemli günler için mesaj verip, online eğitim görüyor. Bunları yaparken çektikleri fotoğraflar da okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Mustafa Yeşil Kız İmam Hatip Ortaokulu'nun idarecileri ve öğretmenleri, eğitim-öğretime koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada evde kalan öğrencilerin sıkılmaması ve zamanı dolu dolu geçirmesi için 'Her yeni güne yeni bir etkinlik' projesi başlattı. Rehber öğretmen Neslihan Yavuz tarafından yürütülen etkinliklerde, evde kalırken; birlikte eğlenmek, bağ kurmak, iletişimde olmak, sevgi, umut, birlikteliğin devam etmesi amaçlanıyor. Öğrencilere de evde kalırken neler yapılabileceği soruluyor. Proje kapsamında, velilerin de desteği ile çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli hobiler ve alışkanlıklar geliştirmesi hedeflenirken, etkinliklerin ilki olarak origami seçildi. Etkinlikte öğrencilerin kağıt katlayarak yaptıkları çalışmalar beğeni topladı.

BÜYÜKLERİN OYUNLARIOyunların milli kültürün, yaşantının yeni nesillere aktarılmasındaki en önemli araçlardan biri olduğu belirtilerek, aile büyüklerinden küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla birlikte oynamaları istendi, böylece nostalji, eğlence ve eğitim birleştirilirken, çocuklar da gelenekleri biraz daha yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuklar, aile büyüklerinden çocukluk dönemlerinde oynadıkları oyunları öğrenip, oynadı.MUTFAĞA GİRDİLER, EV İŞLERİNE YARDIM ETTİLERBir başka gün ise 'Tarif Deneme' etkinliği ile çocuklar büyükleri ile mutfağa girip, tüm hünerlerini göstererek, denedikleri birbirinden güzel tariflerle görsel şölen sundular. Bu etkinlikle de kim ne yapabilirse, önemli olan ayrıyken de birlikte bir şeyler yapmanın güzelliğini tatmak olduğu belirtildi. Ayrıca öğrencilerden mutfak aletlerini kullanırken dikkatli olmaları da istendi.Etkinliklerden biri ise evde sinema filmi izleme oldu. Öğrencilere hem eğitici hem de öğretici filmler önerilip, izlemeleri istendi. Diğer bir etkinlik ise ev işlerinde büyüklere yardımcı olmak oldu. Öğrencilereodalarını toplayabilecekleri, toz alıp, yerleri silebilecekleri, çamaşırları katlayıp, bulaşıkları makineye dizebilecekleri söylenildi. Araştırmalara göre erken yaşlardan itibaren çocuklara ev işlerinde yardımcı olabilecekleri sorumluluklar vermek onların kalıcı bir şekilde beceri, sorumluluk ve özgüven duyguları geliştirmelerine yardımcı olduğu belirtilerek, ev işlerinin aynı zamanda çocuklara başkalarının ihtiyaçlarına karşı empati kurmayı ve duyarlı olmayı da öğrettiği kaydedildi.OTİZMLİLER UNUTULMADIDünya Otizm Günü dolayısıyla çocuklarda bu anlamda sevgi, farklılıkları kabullenme ve bir arada yaşama kültürünün gelişmesine katkı sunmak için etkinlik düzenlendi. Çocuklar verdikleri mesajlarla otizme dikkat çekerek, 'Her çocuk özeldir ve değerlidir' dedi.SPOR DA YAPTILAR " Spor Sağlıktır" sloganıyla, öğrenciler için hazırlanan program doğrultusunda evde bireysel egzersiz ve ısınma hareketleriyle hem vücutlarının hareketliliğini artırmaya özen gösteriliyor hem de zinde kalmaları sağlanıyor. Her sabah uyandıklarında öğrencilere spor yaparak güne zinde başlamaları söyleniyor. Koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime verilen arada uzaktan online eğitim ile öğrencilere günlük olarak eğitim de veriliyor.MÜDÜR İNCİ: HEM EĞİTİCİ HEM EĞLENDİRİCİOkul Müdürü Ali İnci etkinliklerle ilgili olarak, hep birlikte bu döneme ait üzerlerine düşen görevi ifa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Öğretmen, idareci, memur, veli ve öğrencilerimizle süreci hem eğitici hem eğlendirici hem de evde kalmayı nimete dönüştürücü hale getirmek için el birliği yapıyoruz. Rabbim hayırlı bir seyirle hayırlı bir sonuca erdirsin" dedi. Bu arada öğrenciler için önümüzdeki günlerde kitap okuma da dahil birçok etkinlik planlandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA