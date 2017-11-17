Bu okuldan mezun olan boşta kalmıyor

Okuldan ülke sanayisine ara eleman yetiştiriliyor

Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri meslek öğrenerek aile bütçelerine katkıda bulunuyor



SİİRT - Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 1982 yılından bu yana döner sermaye kapsamında ülke sanayisine ara eleman yetiştiriliyor. Okulun Mobilya Dekorasyon ve Metal Teknolojisi bölümlerinde masa, dolap, sıra, sandalye gibi okul, büro ve ev malzemesi yapan öğrenciler hem becerilerini geliştiriyor hem de mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulabiliyor.

Siirt Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Burhan Durgun, il, ilçe ve köy okullarının demirbaşlarının, mobilya iş mekan tasarım alanı ile metal teknoloji bölümü öğrencileri tarafından yapılarak okullara gönderildiğini söyledi. Tüm öğrencilerinin fiili olarak daha etkin bir şekilde çalışmaları sağlandığını aktaran Durgun, "2016-2017 eğitim öğretim yılında yaklaşık 45 bin TL öğrencilerimize dağıttık. Öğrencilerimize ekonomik anlamda bir getirisi sağlandı. Getiri sayesinde öğrenci bölümünde başarı sağlayarak dış piyasa şartlarına daha etkin çalışmaya başladı. Döner sermaye çalışmalarımız öğrencilerimize olduğu gibi öğretmenlerimize de katkı sağlamaktadır" dedi.

Öğrencilerin lise çağındayken nasıl para kazanıldığını öğrendiklerini söyleyen mobilya iş mekan tasarım alan Şefi Çetin Gülmez ise, "10-11-12. sınıf olmak üzere piyasaya ara elaman yetiştirmek için öğrencilere mobilya eğitimi veriyoruz. Piyasaya ara elaman yetiştirerek ilerde öğrencilerimizin yaşamını idame etmeleri için gerekli mesleki eğitimi veriyoruz. Mobilya bölümü olarak bir farkımızda öğrencilerimiz döner sermayeden ücret alıyor. Öğrencilerin almış olduğu ücretle ailelerinin mutfak bütçelerine katkıları oluyor" diye konuştu.

Mobilya iş mekan tasarım öğrencisi Ömer Faruk Ekin de masa, sıra, sandalye, pano yaparak el becerilerini geliştirdiklerini belirterek, "Yapılan demirbaşları bazı okullara göndermekteyiz. Okul sermayesinden aldığımız ücretten aile bütçesine katkıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenci Emre Demir, de 10 sınıf mobilya öğrencisi olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimizin gözetimi altında kendimizi geliştirmekteyiz. Masa, dolap, sıra, sandalye yapıyoruz. Okuldan aldığım parayla aile bütçesine katkı sağlıyorum" dedi.

Metal Teknolojisi Bölüm Şefi Sedat Sarı Altın bölümlerinde 50 öğrenci bulunduğunu ifade etti. Altın, "50 öğrencimizle hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçesine katkı sağlamak açısından il, ilçe ve köylerdeki okullara sıra, sandalye, masa, pano, kürsü, baza, dolap gibi ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Yılda 2 bin ile 2 bin 500 adet demirbaşların boyamalarını yapıp mobilya bölümüne gönderiyoruz. Mobilya bölümünde montajı yapılarak köylere gönderiliyor" ifadelerini kullandı.